Bayern-PK mit Kovac: „Gestern war ein sehr merkwürdiges Spiel“ 

Vor dem Bundesliga-Gipfel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund stellt sich Trainer Niko Kovac den Fragen der Journalisten. Die Pressekonferenz im Live-Ticker.

Der FC Bayern München trifft am 28. Bundesliga-Spieltag auf Borussia Dortmund.

Der „deutsche Clásico“ steigt am Samstag, 6. April 2019, um 18.30 Uhr in der Allianz Arena.

Schon am Donnerstag spricht Bayern Münchens Cheftrainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz.

Die PK beginnt um ca. 13.30 Uhr.

>>> AKTUALISIEREN <<<

Niko Kovac über...

... die vielen Gegentore gegen Heidenheim: „Wir müssen dahin kommen, dass wir als Gruppe gut verteidigen. Aber man muss es auch wollen. Ich sehe es so: Angriff ist Kunst, Verteidigung ist Handwerk. Jedoch muss man das Verteidigen einfach wollen.“

Niko Kovac über...

... den knappen Sieg im DFB-Pokal gegen Heidenheim:

„Es war gestern ein sehr merkwürdiges Spiel. Durch die Rote Karte haben wir sicherlich Probleme bekommen, haben das dann in der 2. Halbzeit korrigiert. Geärgert hat mich, dass wir Heidenheim wieder ins Spiel gebracht haben.“

+++ Niko Kovac hat Platz genommen - es kann losgehen!

+++ In wenigen Minuten geht es los mit der PK! Wir sind gespannt, was Niko Kovac vor dem Showdown gegen den BVB zu sagen hat und ob er schon Hinweise gibt, wer im Top-Spiel am Samstag in der Startelf steht.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Pressekonferenz des FC Bayern München vor dem Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund. Um ca. 13.30 Uhr stellt sich FCB-Trainer Niko Kovac den Fragen der Medienvertreter. Macht er dem BVB eine Kampfansage?

FC Bayern München - Borussia Dortmund: Pressekonferenz mit Niko Kovac im Live-Ticker

München - Zwei Punkte trennen Tabellenführer Borussia Dortmund und den amtierenden deutschen Meister FC Bayern München in der Tabelle vor dem Spitzenspiel am 28. Bundesliga-Spieltag. Doch selbst bei einer Niederlage der Roten ist der Titel-Kampf längst nicht entschieden, glaubt zumindest BVB-Sportdirektor Michael Zorc. „Aufgrund der unterschiedlichen wirtschaftlichen Voraussetzungen“ sei der FC Bayern der Titelanwärter Nummer eins, sagte der 56-Jährige dem Kicker.

Auch bei einem möglichen Rückstand von fünf Zählern und dann nur noch sechs ausstehenden Liga-Partien? So weit will es der FC Bayern München gar nicht kommen lassen. „Das ist das geilste Spiel der Saison, darauf wartet ganz Deutschland. Das sind ganz, ganz wichtige Punkte im Rennen um die Meisterschaft“, so FCB-Profi Leon Goretzka nach dem DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Heidenheim (5:4).

Die Stars des FC Bayern brennen bereits auf den „deutschen Clásico“. Folgt nun von Cheftrainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz die Kampfansage? Wir begleiten die PK um circa 13.30 Uhr im Live-Ticker.

Auf tz.de* erfahren Sie, wo und wie Sie das Bundesliga-Topspiel FC Bayern München gegen Borussia Dortmund live im TV und im Live-Stream sehen können.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

sk