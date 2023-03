„Unfassbares Spiel, sensationell“: Nagelsmann schwärmt von zentraler Figur in seinem Anti-Mbappé-Plan

Von: Marius Epp

Julian Nagelsmann am DAZN-Mikrofon. © IMAGO/Eduard Martin

Der FC Bayern empfängt Paris St. Germain im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League. Die Stimmen zum Kracher.

München – Im wichtigsten Spiel der Saison geht es für den FC Bayern und Julian Nagelsmann um viel. Thomas Müller bezeichnete die Partie gegen PSG als „entscheidend“ für die Saisonbewertung. Nach dem 2:0-Heimsieg am Mittwochabend steht jetzt fest: die Münchner stehen im Viertelfinale der Champions League.

Gute Vorarbeit hatten die Münchner schon im Hinspiel (0:1) geleistet. Den hauchzarten Vorsprung bauten sie im Rückspiel nun sogar aus, gewannen in der Zusammenrechnung also mit 3:0 und zogen in die nächste Runde ein. Besonders der zentrale Mann im Anti-Mbappé-Plan von Julian Nagelsmann wusste zu überzeugen. Und Keeper Yann Sommer hat wohl bald eine große Schokoladen-Rechnung.

Wir haben die Stimmen von DAZN und aus der Mixed Zone zum Champions-League-Kracher gesammelt.

Yann Sommer (FC Bayern) nach dem Spiel über ...

... seinen Patzer: „Das Problem war: Ich hatte meine Lösung Stanisic, die wurde zugemacht – und dann hatte ich auf einmal keine Lösung mehr. Unfassbar, Matta de Ligt. Ich werde ihm einen Lastwagen mit Schweizer Schokolade vor die Haustüre stellen. Überragend, wie er mich gerettet hat. Wenn das schiefgeht, sieht das Spiel anders aus.“

... den Teamspirit: „Wir haben eine super Energie, schmeißen uns in alles rein. Wir finden es einfach geil, unser Tor zu verteidigen. Es war schon ordentlich Druck da. Die Erwartungen sind groß. Wir haben uns gut vorbereitet und sind ruhig geblieben.“

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern) nach dem Spiel über ...

... das Spiel: „In der ersten Halbzeit haben wir das falsch gemacht, was wir vorher besprochen haben. Wir waren zu ungeduldig. Mit Ball haben wir extrem viel Raum gehabt, aber waren zu ängstlich. In der zweiten Halbzeit haben wir besser gespielt. Da waren wir klar besser und haben verdient gewonnen.“

... Paris St. Germain: „Sie haben eine brutale Qualität. Es war klar, dass wir die Fans brauchen. Wir haben sehr leidenschaftlich gespielt, sind als ‚Wir‘ aufgetreten.“

... Matthijs de Ligt: „Er hat einfach Bock, zu verteidigen. Neun von zehn Verteidiger hören da auf zu laufen, weil sie sagen: Das ist schon vorbei.

... die Aussichten in dieser Saison: „Wenn wir die maximale Gier und Emotionalität mit der Qualität, die wir haben, paaren, können wir alles erreichen. Wenn wir die beiden Dinge paaren, sind wir unfassbar gut.“

... den Assist von Leon Goretzka: „Das ist nicht selbstverständlich, viele schießen da. Hat er super gemacht.“

... Josip Stanisic: „Stani hat ein unfassbares Spiel gemacht, sensationell. Er hat keinen einzigen Fehlpass gespielt.“

Thomas Müller (Kapitän FC Bayern) nach dem Spiel über ...

... den Spielverlauf: „In so einem Fußballspiel gibt es immer wieder Momente, wo du durch den Fleiß auch das Glück brauchst. Wenn da das 1:0 fällt, weiß man nicht, was passiert. In der zweiten Halbzeit waren wir klarer im Verteidigen. Wir haben das bessere Spiel gemacht und verdient gewonnen.“

... das durch Pressing erkämpfte 1:0: „Verratti ist ein Spieler, der eine weltklasse Ballbehandlung hat. Wir wussten aber auch: Da kann man mal eine Beute machen. Und die haben wir gemacht.“

... das aberkannte Tor von Eric Maxim Choupo-Moting: „Wenn der Choupo nicht dran kommt, komme ich dran. Ich habe den Torwart irritiert.“

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern) vor dem Spiel über ...

... seine Gemütslage: „Wir würden gerne weiterkommen, da ist immer ein bisschen Druck. Ich gehe davon aus, dass es ein bisschen mehr Druck wird als in Paris.“

... die Taktik: „Wir sind eine Mannschaft, die nicht viel tief verteidigt. Wir müssen heute die Geduld haben, auch mal tief zu stehen. Sie haben eine große Erfahrung, vor allem Ramos. Sie versuchen, oft auf Abseits zu spielen. Wir wollen deshalb viel hinter die Kette chippen. Ich hoffe, dass wir nicht zu viele flache Bälle durchspielen wollen.“

... den Plan gegen Mbappé: „Upa ist in der inneren Kette der schnellste Spieler, du kannst ihn trotzdem nicht verteidigen. Stani ist dafür zuständig, dass er ihn ein bisschen kontrolliert.“

Oliver Kahn (Vorstandsvorsitzender FC Bayern) vor dem Spiel über ...

... den Kracher: „Das ist das absolute Spiel in der Champions League. Es ist ein bisschen schade, dass es schon das Achtelfinale ist. Wir freuen uns darauf, uns mit den Besten zu messen. Der Druck ist so groß, dass man ihn gar nicht mehr spürt. Natürlich hat der FC Bayern immer den Anspruch, so weit wie möglich in der Champions League zu kommen. Aber es ist kein Wunschkonzert. Heute spielen die besten der Welt gegeneinander.“

... die Frage, ob es für Nagelsmanns Job bei einer Niederlage eng werden könnte: „Nein.“

... Leroy Sané und Serge Gnabry: „Das sind zwei Weltklasse-Spieler. Das ist halt hier beim FC Bayern so. Wenn du mal ein paar Spiele nicht so gut spielst, ist es gleich die große Krise. Der Konkurrenzkampf ist enorm, da gilt es, sich durchzusetzen. Sie haben alle Möglichkeiten, sich anzubieten. Jeder muss diesen Kampf annehmen.“

... Kingsley Coman: King ist von dem, was er draufhat, einer der ganz großen Spieler, die wir haben. Er weiß, dass er immer wieder Probleme mit der Effizienz hatte. Das ist besser geworden, damit ist er noch besser geworden.

Hansi Flick (Bundestrainer) vor dem Spiel über ...

... den Ausfall von Neymar: „Was da auf dem Platz steht, ist (so oder so, d. Red.) schon klasse.“

... den Stellenwert der Münchner in der Nationalmannschaft: „Bayern München hat die besten Spieler. Diese Qualität ist auch für die Nationalmannschaft wichtig. Wir müssen es schaffen, dass die Mannschaft eingespielt ist.“

... die DFB-Zukunft: „An unserer Idee, wie wir Fußball spielen wollen, ändert sich nicht viel. Wir haben nur wenig Zeit, das einzustudieren. Vielleicht ist auch die ein oder andere Überraschung dabei. Wir wollen Leidenschaft zeigen und die Fans mitreißen.“

... Manuel Neuer: „Die Diskussion über die Qualität von Manuel Neuer kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Manu weiß, dass es bei uns ein Leistungsprinzip gibt. Ich bin überzeugt, dass er sein Niveau wieder erreicht.“ (epp)