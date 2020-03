Kommt Ajax-Youngster zum FC Bayern? Niederländer bestätigt Besuch beim FCB

Der FC Bayern München ist auf dem Transfermarkt weiter auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger - und soll diesen in einem Ajax-Star gefunden haben.

Update vom 16. März 2020: Bayern München ist angeblich an dem Rechtsverteidiger Sergino Dest von Ajax Amsterdam interessiert. Die Leihe von Álvaro Odriozola läuft bislang noch nicht zufriedenstellend. Der Spanier kommt kaum zum Einsatz. Eine Zusammenarbeit über den Sommer scheint unwahrscheinlich. Deswegen soll nun Dest ab Sommer die Lücke im Kader schließen.

Der Niederländer wurde im Februar in München gesichtet. Gegenüber „Ajax Life“ bestätigte er seinen Besuch an der Isar. Er schaute sich in der Allianz Arena das Pokal-Duell gegen Hoffenheim an. „Ich war hauptsächlich da, weil ich dort Familie habe. Aber ich dachte: Wenn Bayern wirklich interessiert wird, dann möchte ich ein bisschen etwas über den Klub wissen“, erklärte er. „Deshalb dachte ich, dass es schön wäre, mich mal dort umzusehen. Aber es war nicht so, dass ich auf Bayerns Einladung da war, wie spekuliert wurde. Da war nichts weiter dahinter.“

Kommt Ajax-Youngster zum FC Bayern? Teenager-Transfer laut Medienberichten wahrscheinlich

Update vom 11. Februar, 19.30 Uhr: Während der FC Bayern im Rennen um die Meisterschaft mit dem 0:0 gegen Verfolger RB Leipzig zumindest seine Pole Position gefestigt hat, findet sich Hasan Salihamidzic derzeit im Rennen um die Talente. Wunschspieler Sergino Dest von Ajax Amsterdam soll demnach ein Kandidat für den Sommer sein - allerdings beharrt Ajax auf einer Ablösesumme von respektablen 26 Millionen Euro. Die Niederländer lehnten einen Wintertransfer des Teenagers ab, der den Bayern-Kader* in der Defensive hätte stärken sollen.

Sergino Dest zum FC Bayern: Kicker vermeldet hohe Wechselwahrscheinlichkeit

Wie der kicker vermeldet, berichten die großen Medienhäuser der Niederlande übereinstimmend über das bayerische Interesse am 19-jährigen Außenverteidiger. Demnach reden die Voetbal International sowie das Algemeen Dagblad von ersten Annäherungen bei Transferverhandlungen. Bei einer entsprechenden Zahlung wäre der niederländische Rekordmeister zur Freigabe bereit. Laut dem kicker wird die Wechselwahrscheinlichkeit zum FC Bayern* aus hoch eingestuft.

Der FCB diskutiert unterdessen intern heiß die möglichen Sommer-Transfers.

Einen guten Talente-Riecher hatten die Bayern zuletzt bei Alphonso Davies, der seinen Marktwert in die Höhe katapultierte.

Javi Martinez hat in einem Interview geäußert, wie er sich vorstellen könnte, auch auf dem Platz herumzulaufen. Er würde ein ungewöhnliches Accessoire tragen, das vor ihm eine europäische Fußball-Legende berühmt gemacht hat.

Sergino Dest zum FC Bayern? 19-jähriges Ajax-Talent in Salihamidzics Fokus

Update vom 10. Februar, 11.30 Uhr: Wird er der neue Problemlöser beim FC Bayern München? 19 Jahre jung, in den Niederlanden geboren, US-amerikanischer Nationalspieler: Ein junger Profi von Ajax Amsterdam hat sich offenbar in den Fokus des deutschen Rekordmeisters gespielt.

Sergino Dest: Hasan Salihamidzic beobachtet Ajax-Shootingstar

Sein Name: Sergino Dest. Der Shootingstar soll ein ernstzunehmender Kandidat für die Rechtsverteidiger-Position bei den Bayern sein. Das berichtet die Bild (hinter einer Bezahlschranke).

+ Sergino Dest (r.) in der Champions League gegen Jonathan Bamba. © AFP / DENIS CHARLET

Demnach schaute sich Sportdirektor Hasan Salihamidzic das 1:0 des holländischen Meisters am 2. Februar gegen PSV Eindhoven live im Stadion an, um selbst zu einer Einschätzung von Dest zu kommen.

Wie die Bild weiter schreibt, soll Dest beim knappen Sieg der Münchner gegen 1899 Hoffenheim im DFB-Pokal (4:3) in der Allianz Arena gewesen sein. Kommt er schon im Sommer an die Säbener Straße? Laut niederländischer Tageszeitung De Telegraaf soll der FC Bayern mit einer Transfer-Anfrage im Winter abgeschmettert sein.

Wie es weiter heißt, soll Ajax für den Sommer jedoch gesprächsbereit sein - und angeblich rund 26 Millionen Euro Ablöse für das Supertalent fordern.

Dest, der in der Jugend des Champions-League-Halbfinalisten ausgebildet wurde, hat in Amsterdam noch Vertrag bis 2022. In 16 Liga-Spielen kommt er bislang auf fünf Assists.

Etwas eindrucksvoller ist da die Bilanz eines Liverpool-Stars, der offenbar auf der Wunschliste des FCB steht.

FC Bayern auf dem Transfermarkt: Planungen für kommende Saison laufen

Erstmeldung vom 9. Februar: Die Rückrunde hat gerade erst wieder begonnen, aber natürlich denkt man beim FC Bayern München* schon in Richtung neue Saison. Wie wird der Kader* aussehen? Ist Hansi Flick* dann noch Trainer? Und wie viele Trophäen* wird man den Fans präsentieren können?

Hinter den Kulissen wird fleißig gearbeitet, natürlich genießt der Transfer von Leroy Sané* weiterhin höchste Priorität. Gibt es vielleicht sogar die Mega-Kombo mit Cristiano Ronaldo in der Offensive? Präsident Herbert Hainer äußerte sich inzwischen zu dem spektakulären Gerücht.

FC Bayern München: Erster Transfer für den Sommer schon fix?

Bei den Bayern-Bossen möchte man aber nicht nur fertige Spieler verpflichten. Das Beispiel Alphonso Davies habe gezeigt, wie man künftig auf dem Transfermarkt agieren möchte: Junge Spieler mit viel Potenzial für vergleichsweise wenig Geld.

Ob die Bayern diesen Plan nun auch bei einem Youngster von Ajax Amsterdam verfolgen? Offenbar sind die Gespräche schon weit fortgeschritten, denn nach Informationen der Bild wurde Sergino Dest schon am Flughafen München gesichtet!

Sergino Dest zum FC Bayern München? Verteidiger hat sich bei Ajax Amsterdam empfohlen

Sergino wer? Zugegeben, der Name Dest dürfte nur Fußball-Insidern etwas sagen. Der Rechtsverteidiger ist 19 Jahre alt, wurde in den Niederlanden geboren, spielt aber für die US-amerikanische Nationalmannschaft (drei Einsätze). In der laufenden Saison kommt er auf 28 Spiele, dabei gelangen ihm zwei Tore und sechs Assists. Sein Marktwert liegt bei zwölf Millionen Euro. Er ist schnell, hat einen enormen Zug nach vorne - Attribute, die man von Davies ja schon bestens kennt.

Gibt es bei den Bayern also bald die junge Flügelzange aus Nordamerika? Offenbar wollte Sportdirektor Hasan Salihamidzic schon im Winter, dass Dest an die Säbener Straße wechselt. Dazu kam es aber nicht, nun soll der Defensivmann im Sommer transferiert werden. Laut der niederländischen Zeitung De Telegraaf haben die Münchner zuletzt eine Offerte von 20 Millionen Euro hinterlegt, Ajax wollte aber zehn Millionen mehr.

Sergino Dest: Wechsel zum FC Bayern München? Ablösesumme steht offenbar schon fest

Nun soll man sich bei 26 Millionen Euro treffen. Angesichts der explodierenden Preise ein Schnäppchen - aber bringt ein 19-Jähriger aus der Eredivisie die Roten auf Dauer wieder in Richtung Henkelpott? Zumindest bei Alphonso Davies ging die Rechnung auf - der Kanadier wechselte einst für zehn Millionen Euro an die Isar.

In der nahen Zukunft steht für die Bayern aber erstmal das Topspiel (hier im Live-Ticker) in der Bundesliga an. Wen lässt Flick gegen Leipzig ran? Ebenfalls am Sonntagabend werden die Spiele für das DFB-Pokal-Viertelfinale ausgelost.

Ein weltbekannter Trainer war in der Allianz Arena zu Gast. Dick eingepackt wäre er fast unerkannt geblieben, doch am schlussendlich fingen ihn die TV-Kameras ein.

Die Champions League gewinnen, aber sich nicht daran erinnern können? Eine absurde Vorstellung. Doch genau das scheint auf einen Bayern-Profi zuzutreffen.

