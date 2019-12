FC Bayern gegen Werder Bremen im Live-Ticker: Flick-Elf nach zwei Niederlagen in Serie unter Druck

Der FC Bayern ist in den letzten drei Ligaspielen des Jahres gefordert. Die Partie gegen den kriselnden SV Werder Bremen muss definitiv gewonnen werden - auch um Flicks Weihnachtswunsch zu wahren.

FC Bayern München - Werder Bremen -:- (-:-), Anpfiff, Samstag 15.30 Uhr .

. Der Rückstand auf den Spitzenreiter beträgt sieben Punkte.

Daher muss der FCB gegen den SV Werder Bremen zwingend gewinnen.

14.12 Uhr: In Kürze werden die Aufstellungen bekannt gegeben. Wie lassen Hansi Flick und Florian Kohfeldt spielen? Beide Trainer müssen auf den einen oder anderen verletzten Akteur verzichten.

Live-Ticker: FC Bayern München gegen SV Werder Bremen in der Allianz Arena - Bundesliga auf der Weihnachts-Zielgeraden

13.49 Uhr: Langsam steigt die Spannung: Der FC Bayern München erwartet am Samstag den SV Werder Bremen. Bei deichstube.de* wird ebenfalls im Live-Ticker von der Partie berichtet. Vor dem Spiel gibt es außerdem Gerüchte rund um die weiteren Planungen beim FCB: Trainer Hansi Flick soll bis Saisonende bleiben dürfen - wenn er Bedingungen erfüllt. Außerdem werden Nachwuchsstars aus Brasilien und Frankreich an der Säbener Straße gehandelt.

12.46 Uhr: Den FC Bayern München plagen im Moment personelle Sorgen. Eine Lösung wäre, im Winter den Kader aufzustocken. Der Name Leroy Sané geistert schon länger herum. Nun hat sich Herbert Hainer zu der Personalie geäußert.

10.24 Uhr: Gegen Werder Bremen wird wohl auch wieder Herbert Hainer im Stadion sein. Der neue Präsident des FC Bayern München sprach in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung unter anderem über das Katar-Trainingslager und den TSV 1860 München.

9.20 Uhr: Nicht nur viele Bayern-Fans, sondern auch diejenigen, die der Nationalmannschaft ein gutes Abschneiden bei der EM 2020 wünschen, fragen sich: Was macht eigentlich Niklas Süle? Der verletzte Innenverteidiger, der alles für ein Comeback macht, zeigt auch noch gleichzeitig sein großes Herz. Zusammen mit Giulia Gwinn von der Damenmannschaft des FC Bayern, war er bei der Münchner Tafel zu Gast, wie tz.de berichtet.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker zur Bundesligapartie FC Bayern München gegen den SV Werder Bremen. Anstoß in der Allianz Arena ist um 15.30 Uhr. +++

Vorbericht: FC Bayern München - SV Werder Bremen: Platz sieben - FCB in der Krise

München - Sechs Spiele, sechs Siege, Torverhältnis von 24:5 - der FC Bayern schwebte regelrecht durch die Gruppenphase der Champions League. Das denkwürdige 7:2 bei den Tottenham Hotspurs als Höhepunkt des stets ungefährdeten Weiterkommens inklusive. Bei derartigen Ergebnissen in der Königsklasse ist es momentan nur schwer zu glauben, dass die Roten zurzeit tabellarisch gesehen um die Qualifikation dieser bangen müssen. Denn in der Bundesliga läuft es für die Münchner keineswegs so furios wie auf internationalem Parkett.

Nur die Hälfte der 14 Ligaspiele konnten gewonnen werden (drei Remis, vier Niederlagen) und in der Tabelle ist der Rekordmeister nach der Last-Minute-Niederlage in Mönchengladbach auf Rang sieben abgerutscht, sieben Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Gladbach. Das Ligagesicht der Münchner ist bislang nicht wirklich Bayern-like - egal unter welchem Trainer.

FC Bayern - Werder Bremen: Mangelnde Chancenverwertung als Knackpunkt

Unter dem mittlerweile entlassenen Niko Kovac schlichen sich immer wieder eklatante Fehler ins Spiel des FCB, bei dessen interimsweise angestellten Nachfolger Hansi Flick ist es die teils desaströse Chancenverwertung, die eine Platzierung in höheren Tabellengefilden verhindert. Gegen Leverkusen (1:2) und Mönchengladbach schoss die Flick-Elf insgesamt 39-mal auf den gegnerischen Kasten, herausgesprungen ist mit zwei Treffern zu wenig. Nun mag man den Münchnern zugutehalten, dass die beiden letzten Gegner wahrlich keine Laufkundschaft waren, frei von Kritik spricht dies den amtierenden Double-Sieger allerdings nicht. Der kommende Gegner Werder Bremen indes spielt bislang eine verkorkste Saison und könnte sich als Aufbaugegner erweisen.

FC Bayern - Werder Bremen: Schwache Hanseaten in der Krise

Die Bremer rechneten sich vor der Spielzeit durchaus aus, um die europäischen Ränge mitzuspielen. Von diesen Tabellenregionen ist das Team von Florian Kohfeldt nach 14 Spielen allerdings weit entfernt. Nach lediglich drei Siegen stecken die Norddeutschen im Tabellenkeller und liegen nur zwei Zähler vor dem Relegationsplatz. Letzten Spieltag verlor Werder zu Hause gegen Aufsteiger SC Paderborn. Grund für den Negativlauf ist neben großem Verletzungspech insbesondere die eklatante Standardschwäche, Bremen kassiert mit Abstand die meisten Gegentore nach ruhendem Ball.

FC Bayern - Werder Bremen: Flicks besonderer Weihnachtswunsch

Alles in allem reist der viermalige Deutsche Meister mit nicht wirklich großem Selbstvertrauen nach München, ernst nehmen wird die Flick-Elf den kriselnden SVW allerdings dennoch. Flick erklärte auf der Pressekonferenz vor der Partie, die tz.de* begleitete: „Florian Kohfeldt hat dort enorm gute Arbeit geleistet in den letzten Jahren. Sie wollen Fußball spielen. Wir müssen konzentriert zu Werke gehen.“ Konzentriert zu Werke gehen, damit es etwas wird mit Flicks Weihnachtswunsch. Dieser lautet nämlich: „Wir wollen die Hinrunde mit drei Siegen beenden.“ Gegen Bremen könnte der FC Bayern den ersten Schritt gehen, dieses Ziel zu erreichen.

Mit welchem Personal, ist aktuell noch fraglich. Neben dem verletzten Kingsley Coman stehen Hansi Flick weitere Spieler nicht zur Verfügung. Daher könnte ein U23-Juwel in die erste Elf rücken.

