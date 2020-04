Thomas Müller hatte einst Bammel vor einem Bundesliga-Treter - Gomez beleidigte diesen sogar im Live-TV

FCB-Profi Thomas Müller hat in einem Interview verraten, wer sein härtester Bundesliga-Gegenspieler war. Mario Gomez beleidigte diesen sogar im Live-TV.

Thomas Müller vom FC Bayern München hat sich in einem Interview zur Corona-Krise geäußert.

vom FC Bayern München hat sich in einem Interview zur Corona-Krise geäußert. Der FCB-Profi überrascht mit seiner Auffassung bei der Debatte um den Neustart am 9. Mai*.

Update vom 23. April 2020: Für Thomas Müller von Bayern München* war Verteidiger Maik Franz in den Anfangsjahren seiner Karriere der härteste Gegenspieler. "Als ich noch sehr jung war, hatte ich extrem viel Respekt vor Maik Franz", räumte Müller bei DAZN und Spox ein.

"In einer meiner ersten Spielzeiten hat er in der Allianz Arena* auf Höhe der Mittellinie in einem normalen Zweikampf zur Grätsche ausgeholt, und ich war mir sicher, dass es jetzt knallt. Deshalb bin ich abgehoben und zusammengesackt, obwohl er zurückgezogen hat", sagte Müller: "De facto war es eine Schwalbe, aber eine unabsichtliche. Eigentlich war es ein Lifesaver."

Thomas Müller: „Zweikampfstärke meiner Gegenspieler ist egal“

Heute habe er aufgrund seiner Spielweise aber keine Angst mehr vor einem speziellen Spieler, so Müller: "Da ich mich im Rücken von meinen Gegnern wegschleiche, ist mir die Zweikampfstärke meiner Gegenspieler meistens egal."

Franz hat als Bundesliga*-Profi für Karlsruhe, Eintracht Frankfurt und Hertha BSC gespielt. 2015 beendete er seine Karriere.

Mario Gomez beschimpfte Franz einst im Live-Interview mit „Ars******“. Aber sehen Sie selbst:

Fußball trotz Corona-Krise: Bayern-Star Müller erklärt, wie weit er gehen würde, um wieder zu kicken

München - Nationalspieler Thomas Müller* würde für eine Fortsetzung der Fußball-Saison viele Bedingungen akzeptieren und auch für einen längeren Zeitraum in Quarantäne gehen.

„Es ist völlig klar, dass der Fußball sich nahezu allen Regeln unterwerfen würde, die nötig sind, um zu spielen“, sagte der Angreifer des FC Bayern München in einem Interview der „Sport Bild“ (Mittwoch). „So lange die Regeln mit den Gesetzen und Vorschriften vereinbar sind, werden wir Profis spielen. Wenn es sein muss, auch in Quarantäne.“ Derzeit ist die Saison in der Bundesliga und der Champions League wegen der Corona-Pandemie unterbrochen.

Thomas Müller über möglichen Corona-Neustart: „Meistertitel ist für mich nicht relevant“

Zu einer möglichen zuerkannten Meisterschaft im Falle eines endgültigen Abbruchs der Bundesliga-Saison sagte Müller: „Sollte die Saison am Ende nicht fertig gespielt werden können, ist für uns aus sportlicher Sicht alleine entscheidend, dass wir an der Tabellenspitze stehen. Ob der Titel uns dann in dieser speziellen Situation offiziell anerkannt würde oder nicht, ist für mich nicht relevant.“

Nach 25 von 34 Spieltagen ist München Tabellenführer mit vier Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund. In der Champions League haben die Bayern das Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Chelsea 3:0 gewonnen.

