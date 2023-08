FC Bayern in der Pavard-Klemme: Szenario wie 2020 droht

Von: Florian Schimak

Dem FC Bayern droht in den kommenden Tagen ein Transfer-Drahtseilakt. Lässt man Benjamin Pavard ohne Ersatz ziehen oder findet man noch Verstärkung?

München – Eine Erkältung im Sommer ist eher ungewöhnlich. Anderseits hört man in München zuletzt immer häufiger wieder von Corona-Infektionen oder grippalen Infekten. Insofern darf man Benjamin Pavard nichts Böses unterstellen.

Der Franzose, der den FC Bayern lieber heute als morgen verlassen möchte, fehlte am Mittwoch erkältet und war daher auch nicht beim Medien-Termin bei Sponsor Audi in Ingolstadt zugange. Vielleicht, weil er gar keinen neuen Dienstwagen mehr benötigt?

Benjamin Pavard Geburtsdatum: 28. März 1996 (27 Jahre) Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2024) Position: Rechtsverteidiger Marktwert: 40 Millionen Euro

Benjamin Pavard vor Wechsel zu Inter Mailand – Bayern-Bossen droht Drahtseilakt

Letztlich haben die Bayern-Bosse das Heft des Handelns in der Hand. Inter Mailand bietet 30 Millionen plus Boni für Pavard. An und für sich ein passabler Preis, doch in München stellt sich die Frage, ob man den 27-Jährigen in diesem Sommer tatsächlich abgeben kann.

Durch die Leihe von Josip Stanisic zu Bayer Leverkusen, die selbst den Akteur überrascht hat, sowie der gescheiterte Transfer von Kyle Walker, droht den Bayern in den kommenden Tagen ein Transfer-Drahtseilakt. Denn: Sollte man Pavard ziehen lassen, befindet sich mit Noussair Mazraoui lediglich ein tauglicher Rechtsverteidiger im Kader.

FC Bayern befindet sich in der Pavard-Klemme: Wie kann Thomas Tuchel mit dem Abwehrspieler planen? © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Transfer-Drahtseilakt beim FC Bayern: Intern könnte Pavard-Abgang kein Spieler auffangen

Bouna Sarr ist zwar auf dem Zettel auf dieser Position zu Hause. Doch sportlich spielt der Senegalese seit seiner Ankunft 2020 keine Rolle. Intern könnten die Bayern einen Pavard-Verkauf also nicht auffangen. Das bedeutet: Ein Ersatz müsste her!

Doch die Sache gestaltet sich schwierig. Lutsharel Geertruida von Feyenoord Rotterdam steht nach tz-Infos auf der Liste. Auch DFB-Nationalspieler Armel Bella-Kotschap wurde intern diskutiert. Allerdings soll auch der BVB Interesse am Innenverteidiger von Premier-League-Absteiger FC Southampton haben. Zudem wäre der 21-Jährige aufgrund seiner Position eher eine Not-Notlösung.

Transfergerüchte um Pavard-Nachfolger beim FC Bayern: Kenny Tete vom FC Fulham?

Lukas Klostermann von RB Leipzig ist offenbar kein Kandidat an der Säbener Straße. Auch Thilo Kehrer von West Ham United, der rein positionstechnisch durchaus Sinn ergeben könnte, ist eher unrealistisch. Also wer dann?

Am Donnerstag tauchte ein neuer Name im Transfer-Kosmos des FC Bayern auf. So schreibt die britische Sun, dass die Münchner an Kenny Tete vom FC Fulham interessiert sein sollen. Positiv: Der Vertrag des Niederländers läuft 2024 aus. Zudem kommt der 27-Jährige aus der Jugend von Ajax Amsterdam.

FC Bayern in der Pavard-Klemme: Es droht ein Szenario wie 2020

Daher dürften sich Tete, Matthijs de Ligt und Mazraoui noch kennen, auch wenn die drei nie gemeinsam auf dem Platz standen. Aber ob er das Zeug zum Pavard-Nachfolger beim FC Bayern hätte? Fraglich.

Bis zum 1. September haben die Bosse bekanntlich noch Zeit, eine Entscheidung zu fällen. Möglicherweise läuft es auf einen Last-Minute-Transfer hinaus. So wie im Sommer 2020, als am Deadline Day vier Stars den Weg nach München fanden. Eric Maxim Choupo-Moting, Marc Roca, Douglas Costa und eben Sarr wurden kurz vor Schuss vom damaligen Sportvorstand Hasan Salihamdzic verpflichtet.

Zum Glück, muss man fast schon sagen, suchen die Bayern dieses Jahr nur einen Spieler – wenn überhaupt. Denn am Ende kommt alles doch ganz anders. Am Donnerstag trainierte Benjamin Pavard nämlich wieder mit … (smk)