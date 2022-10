FC Bayern live gegen Hoffenheim: Nächste Choupo-Gala? FCB will auf Union Druck machen

Von: Christoph Gschoßmann

Hoffenheims David Raum (r.) kann den Torschuss von Bayerns Serge Gnabry nicht verhindern. Der FC Bayern ist am Samstag Gast von 1899. © Uwe Anspach/dpa

Bayern will vorlegen: Der Tabellenzweite spielt am Samstag bei 1899 Hoffenheim, während Spitzenreiter Union Berlin erst am Sonntag ran darf. Der Live-Ticker.

1899 Hoffenheim - FC Bayern München -:- (-:-) - Anstoß Samstag, 22. Oktober 2022, 15:30 Uhr

Müller und Neuer fehlen: Bayern muss ohne die Kapitäne spielen.

Union spielt erst am Sonntag: Der FCB will Druck aufbauen.

München / Sinsheim - Die Kapitäne fehlen, aber das Siegen soll weiter gehen: Der FC Bayern München strebt am Samstag (15.30 Uhr) auch ohne Manuel Neuer und Thomas Müller den nächsten Sieg in der Fußball-Bundesliga an. Durch einen Erfolg bei 1899 Hoffenheim, dem früheren Verein von Trainer Julian Nagelsmann, wollen die Münchner näher an Spitzenreiter 1. FC Union Berlin aufschließen. Die Berliner spielen erst am Sonntag gegen den VfL Bochum.

Nagelsmann: „Es war klar, dass wir in einen Flow kommen müssen“

„Es war klar, dass wir in einen Flow kommen müssen, um in allen Wettbewerben gut dazustehen“, sagte Nagelsmann. Zuletzt gewann sein Team im DFB-Pokal mit 5:2 gegen den FC Augsburg. Neuer fehlt in Hoffenheim verletzt, Müller ist krank.

Auch bei den Gastgebern gibt es Personalsorgen: Fehlen wird den Kraichgauern Abwehrchef Kevin Vogt, der nach fünf Gelben Karten gesperrt ist. Bei Stürmer Andrej Kramaric stehen wegen einer Verletzung am Sprunggelenk Fragezeichen hinter einem Einsatz. Die vergangenen beiden Liga-Heimspiele hat Hoffenheim gegen die Bayern nicht verloren. In diesem Frühjahr gab es ein 1:1, im September 2020 siegte die TSG gegen den damals amtierenden Champions-League-Sieger sogar mit 4:1. (cg mit dpa)

