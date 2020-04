Ex-Bayern-Star soll Co-Trainer von Pep Guardiola bei Manchester City werden

Seit dem Abgang von Mikael Arteta, der Chefcoach beim FC Arsenal wurde, hat Pep Guardiola bei Manchester City keinen richtigen Co-Trainer. Das soll sich nun ändern.

Nach dem Abgang von Mikael Arteta ist bei Manchester City eine Stelle als Co-Trainer vakant.

ist bei eine Stelle als vakant. Pep Guardiola* will diese Position neu besetzen.

will diese Position neu besetzen. Im Gespräch ist Xabi Alonso, der frühere Stratege im Mittelfeld des FC Bayern*.

München - Pep Guardiola* ist bekannt dafür, einen großen Stab an Mitarbeitern um sich herum zu haben. Ob eins beim FC Barcelona, später beim FC Bayern* oder jetzt bei seinem aktuellen Verein Manchester City. Als Guardiola 2013 als Coach an der Säbener Straße anheuerte, stockte er das Trainerteam mit gleich vier Mitarbeitern auf, mit denen er zuvor beim FC Barcelona vertrauensvoll zusammen gearbeitet hatte.

Während aktuell im erweiterten Stab Guardiolas noch Mitarbeiter sind, mit denen er auch beim FC Bayern* arbeitete, ist eine wichtige Stelle derzeit nicht besetzt. Die des Co-Trainers. Nun könnte man sagen, mit Brian Kidd und Rodolfo Borrell verfügt der Katalane über zwei Assistenten.

Xabi Alonso zu Manchester City? Stelle als Co-Trainer nach Arteta-Abgang frei

Doch der wichtigste fehlt: Mikael Arteta. Der 38-Jährige, der als rechte Hand und Vertrauter Guardiolas galt, nutzte Ende 2019 die Gunst der Stunde, um Cheftrainer beim FC Arsenal zu werden. Seitdem fehlt Guardiola ein Vertrauensmann.

Doch nun scheint er fündig geworden zu sein. Denn wie goal.com schreibt, soll Xabi Alonso, der vom Vorwurf des Steuerbetrugs freigesprochen wurde, ein heißer Kandidat auf den Posten sein, der am Saisonende, besetzt werden soll, in der Hoffnung, dass der Klub wegen der Corona-Krise* etwas mehr Planungssicherheit hat. Der frühere Stratege im Mittelfeld des FC Bayern* hatte mit Guardiola zwei erfolgreiche Jahre in München gehabt.

Xabi Alonso über Pep Guardiola: „Bester Trainer, mit dem ich jemals zusammengearbeitet habe“

2016 zog Guardiola weiter Richtung Manchester City, Alonso, der einst schwärmte, Guardiola sei der beste Trainer, mit dem er jemals zusammengearbeitet hatte, beendete ein Jahr später seine aktive Karriere. Jetzt könnte es also ein Wiedersehen der beiden geben.

Nach dem Ende seiner Spielerkarriere trieb Alonso, den sich FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge einmal gut als Trainer vorstellen kann, wie er im Interview mit tz.de* sagte, seine Trainerkarriere an. Zunächst heuerte er bei Real Madrid an und wurde Jugendtrainer. Seit Juli 2019 ist er Chefcoach der zweiten Mannschaft von Real Sociedad. Folgt nun der nächste Schritt?

