Nagelsmann bestätigt auf FCB-PK Neuer-Ausfall: „Macht keinen Sinn ihn voll zu pumpen“

Von: Christoph Klaucke

Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz des FC Bayern. © Eduard Martin/Imago

Der FC Bayern empfängt in der Bundesliga den SC Freiburg. Trainer Julian Nagelsmann bestätigt auf der Pressekonferenz den Ausfall von Manuel Neuer. Der Ticker zum Nachlesen.

FC Bayern: Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann, Samstag, 9.30 Uhr

Die Bayern treffen am Sonntag im Bundesliga-Verfolgerduell auf den SC Freiburg

Manuel Neuer fehlt verletzt : Nagelsmann verkündet Ausfall des Kapitäns

fehlt : Nagelsmann verkündet Ausfall des Kapitäns Jamal Musiala rechtzeitig fit: Bayerns Top-Torjäger kehrt nach Corona-Infektion zurück

Die Pressekonferenz ist beendet.

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern) über ...

... Leon Goretzka, der zuletzt sehr stark war: „Gesetzt ist der, der am besten trainiert und spielt. Er hat sehr gut gespielt und trainiert, deswegen wird er morgen spielen.“

... die Jahreshauptversammlung: „Ich werde da sein, aber nicht die ganze Zeit. Ich werde Präsenz zeigen. Ich werde dann aber irgendwann nach hause gehen und mich aufs Spiel vorbereiten. Letztes Mal war ich fünf Stunden da, das werde ich diesmal nicht sein.“

...die Konstellation des Spieltags mit den Topspielen zwischen Bayern und Freiburg sowie Union gegen Dortmund: „Entscheidend ist, dass wir unsere Leistung zeigen. Freiburg und Union spielen eine Rolle da oben. Sie haben klare Abläufe. Das Zusammenspiel zwischen Trainer und Spielern ist sehr gut. Freiburg hat sich sehr gut verstärkt. Sie sind sehr eingespielt und haben Ruhe im Verein. Die Medienwelt in Freiburg ist entspannt. Gleiches gilt für Union. Es liegt an uns ein Topspiel zu machen.“

... Sadio Mané, der zuletzt auf die linke Seite gewechselt ist: „Ich glaube schon, das war die Idee dahinter. Er hat über den linken Flügen viel Dynamik entwickelt und ist diese Position gewöhnt. Dass ein Weltklassespieler auch mal verunsichert ist, verwundert mich nicht, denn auch der hat ein Hirn und Emotionen und ein Herz. Alle im Team müssen daran arbeiten, dass sie das Vertrauen in sich haben. Er hat es in Pilsen gut gemacht und wird es auch morgen gegen Freiburg gut machen.“

... die vielen englischen Wochen: „Es hat wenig mit Training zu tun, man versucht eine gute erste Elf zu wählen und einen guten Matchplan. Wir haben eine Mannschaft, die sich stetig verbessern will, aber wir können nicht viel machen. Wir versuchen Abläufe zu optimieren. Die Qualität des Trainings leidet. So kann man sich nicht verbessern. Wir können das als FC Bayern aber kompensieren. Man hechelt nur noch von Spiel zu Spiel.“

... Thomas Müller: „Er hatte auch keine Probleme, wird heute das Abschlusstraining machen. Er steht zur Verfügung, er hatte keine Probleme mehr.“

... die Tatsache, dass es nach der Champions League in der Bundesliga keinen Sieg gab: „Klar, kann man das als auffällig bezeichnen, aber auch als zufällig. Ich fand die Spiele nicht so verkehrt, wir müssen aber Ergebnisse liefern. Erst recht morgen gegen Freiburg, die eine tolle Saison spielen. Wir wollen wieder dahin, wohin wir wollen. Wir sind angehalten das Spiel morgen zu gewinnen.“

Jamal Musiala rechtzeitig fit: Bayerns Top-Torjäger kehrt nach Corona-Infektion zurück

... Jamal Musiala: „Wie bei Thomas uns Josh hatte er auch die Untersuchungen, ich habe jetzt nix negatives gehört. Er wird heute ganz normal trainieren. Er wird wahrscheinlich erst mal von der Bank kommen nach der Pause. Er ist aber kerngesund, hatte keine Symptome, nicht mal Schnupfen. Die Tests waren alle gut.“

Manuel Neuer fehlt verletzt: Nagelsmann verkündet Ausfall des Kapitäns

... die Personalsituation: „Sieht gut aus grundsätzlich. Phonzie (Davies) ist beschwerdefrei gewesen und kann spielen, bei Matthijs (de Ligt) bin ich auch guter Dinge, dass er spielen kann. Wir müssen das Abschlusstraining noch abwarten. Bei Serge (Gnabry) ist es ähnlich. Er hat jetzt noch kein Mannschaftstraining gemacht. Wir müssen schauen, wie das Knie reagiert. Manu (Neuer) wird nicht spielen können, er hat immer noch Probleme an der Schulter. Ohne dass man es therapiert mit Schmerzmitteln, kann er seine Schulter nicht so bewegen, dass er spielen kann. Es macht keinen Sinn ihn immer voll zu pumpen, davon wird es nicht besser. Ich hoffe, er kann nächste Woche in Augsburg wieder spielen. Ärgerlich, aber so ist es. Ulle hat es gegen Pilsen auch gut gemacht.“

Update vom 15. Oktober, 19.27 Uhr: Der FC Bayern zittert vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Freiburg um zwei seiner wichtigsten Spieler. Topscorer Jamal Musiala befindet sich seit Montag in der Corona-Quarantäne, Manuel Neuer plagen Schulterprobleme. Werden die beiden Stars rechtzeitig fit? Trainer Julian Nagelsmann wird diese Frage und viele weitere in wenigen Minuten auf der Pressekonferenz beantworten. Wir sind gespannt.

Vorbericht: München – Dem FC Bayern droht ein unbequemes Wochenende. Zunächst steht am Samstag im Audi Dome die mit Spannung erwartete Jahreshauptversammlung der Münchner an – kommt es wieder zum großen Knall? Vergangenes Jahr endete die JHV beinahe tumultartig, als einige Fans beim Thema Katar auf die Barrikaden gingen. Doch natürlich treiben den deutschen Rekordmeister auch sportliche Themen um.

Einen Tag später am Sonntag ist der SC Freiburg in der Allianz Arena zu Gast. Die Bayern sollten als Tabellendritter gegen den Zweiten unbedingt gewinnen, ansonsten könnte die Tabellenspitze in weite Ferne rücken. Fürs Sportliche ist beim FC Bayern Julian Nagelsmann verantwortlich. Der FCB-Coach wird sich am Samstag zu früher Stunde um 9.30 Uhr auf der Pressekonferenz an der Säbener Straße äußern, womöglich tut er auch seine Meinung zum Katar-Ärger kund.

FC Bayern: PK mit Nagelsmann im Live-Ticker – FCB-Lazarett vor Freiburg-Spiel lichtet sich

Nach dem bitteren 2:2 in Dortmund und dem zumindest in der ersten Halbzeit überzeugenden 4:2-Sieg in der Champions League bei Viktoria Pilsen, der den Einzug ins Achtelfinale perfekt gemacht hat, entspannt sich die Personalsituation beim FC Bayern allmählich. Thomas Müller konnte am Freitag an der Säbener Straße seine Runden drehen. Nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung in Pilsen wegen Rückenproblemen dürfte einem Einsatz in Freiburg nichts entgegenstehen.

Abwehrchef Matthijs des Ligt zog im Gegensatz zu Donnerstag einige Sprints an und machte einen fitten Eindruck. Auch Alphonso Davies (Schädelprellung) und Serge Gnabry (Kapselverletzung nach Knie-Prellung) dürften wieder in den Kader zurückkehren. Und noch eine gute Nachricht gab es: Lucas Hernández nahm einen Monat nach seinem Muskelbündelriss in den linken Adduktoren das Lauftraining auf. Der Franzose dürfte aber noch rund zwei bis drei Wochen ausfallen.

FC Bayern bangt um Musiala und Neuer: Werden beide Stars rechtzeitig fit?

Ganz eng wird es hingegen für Jamal Musiala und Kapitän Manuel Neuer. Bayerns Topscorer in der Bundesliga steckt nach seiner Corona-Infektion vom Montag noch in häuslicher Quarantäne. Nach fünf Tagen könnte er sich freitesten lassen. Neuer trainierte nach seiner Schultereckgelenk-Prellung auch am Freitag nicht auf dem Rasen, sondern legte eine Reha-Einheit im Leistungszentrum ein.

Sollte der Torhüter erneut ausfallen, würde ihn Ersatzkeeper Sven Ulreich wieder vertreten. Sicher fehlen wird Kingsley Coman, der Franzose sah in Dortmund die Gelb-Rote Karte und ist gegen Freiburg gesperrt. Zu allen Entwicklungen rund um die Personalsituation dürfte Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz ausführlich Stellung beziehen. In unserem Live-Ticker zur FC-Bayern-PK am Samstag, um 9.30 Uhr verpassen Sie nichts. (ck)