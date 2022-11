Was sagt Nagelsmann zum CL-Los? Bayern-PK heute im Live-Ticker

Von: Marius Epp

Teilen

Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz des FC Bayern. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Die Bundesliga geht in die Englische Woche. Der FC Bayern empfängt am Dienstag Werder Bremen. Die PK mit Julian Nagelsmann im Live-Ticker.

Vor dem Heimspiel gegen Werder Bremen spricht Julian Nagelsmann am Montag um 13 Uhr mit der Presse.

am um mit der Presse. Natürlich wird der Cheftrainer auch auf das Achtelfinal-Los in der Champions League zu sprechen kommen.

zu sprechen kommen. Dieser Live-Ticker zur Pressekonferenz des FC Bayern wird laufend aktualisiert.

München - Sich mental schon mal auf die WM 2022 vorbereiten? Beim FC Bayern nicht drin. Zwei Wochen vor dem Startschuss in Katar sind die Münchner Nationalspieler noch mitten im Bundesliga-Stress. Am Dienstag empfängt der Rekordmeister Werder Bremen, am Samstag wartet Schalke 04. Erst dann geht es zur Weltmeisterschaft.

Bayern-Coach Julian Nagelsmann verlangte vor dem Spiel gegen Hertha BSC unmissverständlich: Aus den letzten drei Spielen in diesem Jahr sollen neun Punkte her. Die ersten drei Zähler haben die Münchner bereits eingesackt, sechs fehlen noch. Schmerzlich vermisst wird Alphonso Davies, der sich gegen Berlin einen Muskelfaserriss zuzog und nun um seine WM-Teilnahme mit Kanada bangen muss.

Bayern-PK mit Julian Nagelsmann im Live-Ticker: FCB wieder Tabellenführer

In den letzten beiden Spielen geht auch bei den deutschen Nationalspielern die Angst um: Bloß nicht mehr verletzen. Doch schonen wird Nagelsmann seine Stars wohl nicht. Zwar ist der FC Bayern nach der krachenden 5:0-Pleite von Union Berlin gegen Bayer Leverkusen wieder Tabellenführer, die Konkurrenz ist dem Primus aber dicht auf den Fersen.

Mit unserem Live-Ticker verpassen Sie keine wichtige Aussage von Julian Nagelsmann. Um 13 Uhr geht es an der Säbener Straße los. (epp)