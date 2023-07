„Freuen uns sehr“: Tuchel verkündet auf PK frohe Kunde

Von: Marius Epp

Gehört zum Job als Bayern-Trainer dazu: Thomas Tuchel bei der Pressekonferenz. © IMAGO/AFLOSPORT

Zweite Pressekonferenz in Japan: Thomas Tuchel stellt sich den Fragen der Journalisten. Wir begleiten die PK im Live-Ticker.

Der FC Bayern absolviert seine Asien-Tournee und bereitet sich auf die neue Saison vor.

Am Freitag um 10 Uhr geben Trainer Thomas Tuchel und Spieler Serge Gnabry eine Pressekonferenz.

Dieser Live-Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

10.20 Uhr: Tuchel zum Konkurrenzkampf zwischen Davies und Neuzugang Guerreiro: „Rapha ist ein ganz anderer Spielertyp. Er gibt uns neue Möglichkeiten. Er ist ein sehr schlauer Passspieler. Phonzy kommt über seinen Speed, seine Dribblings und sein Selbstvertrauen. Beide sind sehr unterschiedliche Spielertypen.“

10.24 Uhr: Der Bayern-Trainer verkündet einen Ausfall: „Mathys ist der einzige Spieler, der momentan ausfällt. Er hat sich einen kleinen Infekt eingefangen und ist im Hotel.“ Wird er noch ausgeliehen? „Er ist noch jung und muss noch viel lernen. Er macht das aber gut. Er kämpft um seine Chance. Wenn sich da was ändern sollte, werden wir das erst spät in der Transferphase besprechen.“

10.17 Uhr: Ein japanischer Kollege möchte wissen, wie Tuchel mit Neuzugang Kim plant: „Er bringt Qualität in die Mannschaft. Er ist ein sehr klarer und stabiler Spieler. Er kann links und rechts in der Innenverteidigung spielen. Hoffentlich kann er zeigen, dass er der Spieler ist, den wir haben wollen“, antwortet Tuchel.

10.16 Uhr: Gnabry verbrachte schon seinen Sommerurlaub in Japan. „Ich hatte eine sehr coole Zeit hier. Tokio hat mir mega gefallen. Ich werde definitiv wiederkommen. Japanisch lernen werde ich erstmal nicht, das ist, glaube ich, schon noch mal eine Hausnummer“, schmunzelt der Schwabe.

10.15 Uhr: Tuchel bestätigt: „Kim wird morgen spielen, wenn heute im Abschlusstraining nichts passiert. Auf das Debüt freuen wir uns alle sehr.“

10.11 Uhr: Tuchel stärkt Gnabry ungefragt den Rücken: „Serge hat alles, was eine erfolgreiche Mannschaft braucht. Er ist fleißig, menschlich top. Man kann als Trainer sehr froh sein, ihn in der Mannschaft zu haben.“

10.04 Uhr: Gnabry beantwortet, ob er in diesem Sommer mit dem Gedanken gespielt hat, den FC Bayern zu verlassen. „Es gab viele Gerüchte, wahrscheinlich etwas zu viele. Ich bin sehr entspannt und fühle mich wohl beim FC Bayern. Im Moment gibt es da keine Diskussion.“

10.03 Uhr: Die erste Frage geht an Tuchel: Die Trainingseinheiten wirkten zuletzt streng. Hat er seinen Umgang mit der Mannschaft verändert? „Man muss sich immer daran anpassen, was die Mannschaft braucht, aber auch bei sich selbst zu bleiben. Wir wollen natürlich Dinge einfordern und auch streng sein, wenn es nötig ist. Es ist immer der Mix: Zu lachen, zusammen zu sein – aber auch streng zu sein. Ich glaube, dass das nötig ist. Jetlag, Schlaflosigkeit und Hitze spielen natürlich eine Rolle. Trotzdem sind wir noch in der Vorbereitung. Heute machen wir ein Abschlusstraining, morgen früh werden wir wieder trainieren“, sagt Tuchel. Er entschuldigt sich grinsend bei der japanischen Übersetzerin für seine lange Antwort, die gewissenhaft übersetzt wurde.

10.01 Uhr: Los geht‘s! Gnabry und Tuchel müssen erst für ein paar Fotos posieren und nehmen dann Platz. Auch ein Spieler und der Trainer des nächsten Testspiel-Gegners Kawasaki Frontale (Samstag) sind noch kurz dabei, verlassen aber dann den Raum.

Update, 28. Juli, 9.59 Uhr: Die PK beginnt jeden Moment.

Erstmeldung vom 28. Juli: Tokio – Tuchels Tokio-Tortur ist in vollem Gange – die Stars des FC Bayern müssen bei hohen Temperaturen in Fernost leiden. Alles, um in der neuen Saison wieder besser dazustehen als zuletzt. Das Training hält die Spieler in Atem – die Transfergerüchte tun dasselbe mit den Fans. Kommt Harry Kane? Geht Sadio Mané?

Das Team wurde am vergangenen Sonntag bereits präsentiert, allerdings wird es bis zum Ende der Saison noch einige Änderungen geben. Das steht fest. Was haben Trainer Thomas Tuchel und Flügelflitzer Serge Gnabry zu sagen? Die Pressekonferenz aus Tokio gibt es am Freitag ab 10 Uhr hier im Live-Ticker. (epp)