Wechsel-Hammer! Sandro Wagner vor sofortigem Bayern-Abschied - Ziel wohl klar

Die Gerüchteküche brodelt seit gestern, weil Sandro Wagner beim Training des FC Bayern fehlte. Jetzt folgt der Hammer: Wagner verlässt die Bayern wohl sofort Richtung China.

Am 21. Dezember 2017 strahlte Sandro Wagner über das ganze Gesicht. Der Mittelstürmer hatte beim FC Bayern einen Vertrag bis Sommer 2020 unterschrieben und damit die Rückkehr zu seinem Jugendklub perfekt gemacht. Der damals 30-Jährige erklärte voller Stolz: „Ich freue mich riesig. Eine lange Reise geht für mich zu Ende, ich komme wieder nach Hause zu meinem Verein, in meine Heimat. Ich bin sehr glücklich, dass alles geklappt hat.“

Heute, gut ein Jahre später, sieht die Wagner-Welt allerdings ganz anders aus. Weder in Hoffenheim noch beim Heimspiel gegen den VfB Stuttgart schaffte es der gebürtige Münchner in den Kader des Rekordmeisters. Der bullige Mittelstürmer hat bei Niko Kovac offenbar ausgedient. Und es wird noch pikanter: Auch das öffentliche Training am Montag verpasste Wagner. Der FC Bayern wollte sich auf Nachfrage nicht über die Gründe für Wagners Fehlen äußern.

Sandro Wagner verlässt die Bayern wohl sofort

Nach tz-Informationen ist Wagner aus folgendem Grund bereits vom Training frei gestellt: Er soll unmittelbar vor einem Wechsel nach China stehen. Wagners Wechsel-Hammer! Der chinesische Klub soll Tianjin Teda sein, der vom Deutschen Uli Stielike trainiert wird. Mit Felix Bastians spielt dort auch ein alter Weggefährte von Wagner. Beide kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei Hertha BSC. Bereits in der Vergangenheit hatte Wagner Angebote aus Fernost, diese aber stets abgelehnt.

+ Sandro Wagner verlässt die Bayern wohl sofort. © MIS / Renate Feil /M.i.S. Fünf Millionen Euro soll Tianjin für Wagner bieten - ein Angebot, das acht Millionen Euro unter dem Kaufpreis Wagners aus dem vorigen Winterleigt. Damals überwies der FCB 13 Millionen Euro an die TSG Hoffenheim.



Der Wechsel wäre nur folgerichtig. Jupp Heynckes baute in der Saison 2017/2018 noch auf Wagner - und der Angreifer zahlte zurück. Bei 18 Einsätzen (775 Minuten) kam er auf neun Tore und zwei Vorlagen. Der FCB schien den idealen Back-up-Stürmer für die unumstrittene Stammkraft Robert Lewandowski gefunden zu haben. Unter Kovac sollte jedoch alles anders werden. Der Kroate setzte seit Dienstantritt im Sommer 2018 kaum noch auf Wagner. Bisher stehen in der laufenden Spielzeit gerade einmal zwölf Einsätze (264 Minuten) zu Buche, ein Treffer gelang dem 31-Jährigen nur im DFB-Pokal gegen Regionalligist SV Rödinghausen.

Sandro Wagner: Anfangs lief in München alles perfekt

Es sieht ganz danach aus, als wäre Wagner auch beim zweiten Anlauf in München gescheitert. Dabei schien anfangs alles perfekt: Sandro und Frau Denise wurden im Februar 2018 zum dritten Mal Eltern, leben im Vorort Unterhaching. Jetzt dürfte zumindest für den Papa ein erneuter Abschied anstehen...

Manuel Bonke, Jonas Austermann