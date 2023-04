FC-Bayern-PK im Live-Ticker: Schon wieder Freiburg – Reagiert Tuchel personell auf Pokal-Enttäuschung?

Zweites Duell binnen weniger Tage

+ © IMAGO/Ulrich Wagner Stellt sich am Freitag den Fragen der Medien: Bayern-Trainer Thomas Tuchel. © IMAGO/Ulrich Wagner

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Marcel Schwenk schließen

Weitere schließen

Am 27. Bundesliga-Spieltag gastiert der FC Bayern in Freiburg, zuvor stellt sich Trainer Thomas Tuchel den Medien. Die Pressekonferenz im Live-Ticker.

Der FC Bayern muss nach der Enttäuschung im DFB-Pokal auch in der Liga gegen den SC Freiburg ran

FC Bayern vor Freiburg: Reagiert Tuchel nach der Pokalpleite personell?

Thomas Tuchel stellt sich den Fragen der Reporter: Wir sind live für Sie dabei!

München - Der Frust beim FC Bayern war groß nach der 1:2-Pleite im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg. „Es ist natürlich eine große Enttäuschung. Ich weiß nicht, ob es richtig verdient ist, aber das spielt am Ende auch keine Rolle“, konstatierte Trainer Thomas Tuchel im Anschluss an die Begegnung.

Nun steht erneut ein Duell mit den Breisgauern bevor, am Samstag (8. April) geht es in der Liga um wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft. Während die Partie in der Hinrunde noch mit 5:0 gewonnen wurde, dürfte das jüngste Aufeinandertreffen die Sinne beim Rekordmeister geschärft haben und eher als Gradmesser dienen.

FC Bayern vor Freiburg: Passt Tuchel nach Pokalpleite die Aufstellung an?

Mit großem Interesse dürfte die Aufstellung des FCB am Samstag erwartet werden. Reagiert Tuchel auch personell auf die Enttäuschung im Pokal oder belässt er alles beim Alten? Erhält möglicherweise Angreifer Sadio Mané eine Chance von Beginn an? Und wie steht es um den Gesundheitszustand von Youngster Jamal Musiala, der am Dienstag mit seinem Handspiel den entscheidenden Elfmeter verursachte?

Erste Antworten könnte Tuchel auf der bevorstehenden Pressekonferenz liefern. Los geht’s an der Säbener Straße um 11.30 Uhr. Im Live-Ticker halten wir Sie auf dem Laufenden. (masc)