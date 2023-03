„Bayern-Schwein“: Was Béla Réthy einst beim ZDF-Zuschauertelefon zu hören bekam

Von: Christoph Klaucke

Béla Réthy kassierte beim ZDF-Zuschauertelefon von 166 Menschen eine negative Bewertung. Warum sich die Kommentator-Legende trotzdem über jeden einzelnen Anruf freuen konnte.

München - Béla Réthy hat das Mikro nach der WM 2022 an den Nagel gehängt. Die Kommentator-Legende musste nach 35 Jahren beim ZDF in Rente. Mittlerweile genießt Réthy den Ruhestand und erzählt Anekdoten aus seinem großen Erfahrungsschatz. Mit Hass von Fans auf Twitter oder am ZDF-Zuschauertelefon muss sich der 66-Jährige glücklicherweise nicht mehr herumschlagen.

Béla-Andreas Réthy Geboren: 14. Dezember 1956 (Alter: 66 Jahre), Wien, Österreich Sportjournalist Kinder: Laura Réthy, Paul Réthy

Béla Réthy kommentiert Bayern gegen BVB: Beschwerde-Anrufe beim ZDF-Zuschauertelefon

Als Fußball-Kommentator hat man bei den Zuhörern oft schnell den Ruf weg, für einen der beiden Klubs, die sich gerade duellieren, zu sympathisieren. Nicht anders erging es auch Béla Réthy, der dank seines prägnanten Stimmorgans und seiner Expertise als einer der besten seiner Zunft galt, auf der anderen Seite jedoch nicht bei jedem Fan beliebt war.

Bei einem DFB-Pokal-Finale zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund waren die Fans beider Lager mit seinem Kommentar nicht einverstanden. Die Leitungen des ZDF-Zuschauertelefons liefen offenbar heiß.

Béla Réthy musste einst negative Kommentare beim ZDF-Zuschauertelefon ertragen. © Robert Michael/dpa

„Bayern-Schwein“: Béla Réthy freut sich über 166 Anrufer beim ZDF-Zuschauertelefon

„Es gab ja Beschwerde-Anrufe, die habe ich mir mal ausgeschnitten. Es gab ein sogenanntes Telefon-Protokoll mit 166 Anrufen. Das ist eigentlich gar nicht viel für ein Pokal-Endspiel Bayern gegen Dortmund“, sagte Réthy im Bild-Podcast „Phrasenmäher“, ohne sich jedoch genau zu erinnern, um welches Pokal-Finale es sich genau gehandelt hat. Auf Nachfrage des Moderators ging es jedoch vermutlich um das Endspiel 2014, das die Bayern mit 2:0 nach Verlängerung für sich entscheiden konnten.

„166 Anrufe, alle negativ. Aber: Und zwar mathematisch genau, 83 ich sei ein Bayern-Schwein und 83 ich hätte die schwarz-gelbe Brille auf“, führte Réthy auf. „Das muss die beste Reportage meines Lebens gewesen sein, so objektiv war ich noch nie“ lachte der gebürtige Wiener.

Ex-ZDF-Kommentator Béla Réthy versteht Zuschauer-Reaktionen: „Haben ihre Brille auf“

„So ist das manchmal und ich verstehe die Zuschauer auch, die haben ihre Brille auf und wenn sie einmal das Gefühl haben, das einer gegen ihre Mannschaft spricht, obwohl er gar nicht gegen ihre Mannschaft spricht, sondern nur eine Kritik an etwas hat, dann spitzen sie die Ohren besonders, wenn du sagst ‚Das war aber kein Foul‘“, erklärte der langjährige ZDF-Reporter. „Es gehört zur Dienstleistung dazu, sich beleidigen zu lassen.“

Im Gegensatz zum ZDF-Zuschauertelefon liest sich Réhty die teils heftigen Reaktionen auf Twitter nicht durch. „Ich verderbe mir doch nicht die Laune“, meinte der Pensionär süffisant und verwies auf die geringe Nutzung des Nachrichten-Dienstes im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. Bei der WM-Eröffnungsfeier flippten die Fans wegen ZDF-Kommentator Béla Réthy aus und beleidigten die Reporter-Legende auf übelste Weise. (ck)