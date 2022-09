Bei Verweis auf Bayern-Star Müller wird Flick deutlich - „Für mich stellt sich die Frage nicht“

Von: Patrick Mayer

Einst Coach des FC Bayern: Bundestrainer Hansi Flick. © IMAGO/Matthias Koch

Deutschland trifft in London auf England - und Bayern-Star Thomas Müller sitzt nur auf der Bank. Bei RTL erklärt Bundestrainer Hansi Flick, warum. Die Stimmen.

München/London - Deutschland bekommt es zum Abschluss der Nations League mit England zu tun. IPPEN.MEDIA sammelt die Stimmen zum Länderspiel von RTL:

Bundestrainer Hansi Flick vor dem Spiel gegen England über ...

... Erwartungen nach der Niederlage gegen Ungarn (0:1) am vergangenen Freitag: „Dass wir anders auftreten als in Leipzig in der ersten Halbzeit. Die zweite Halbzeit war besser, wenn nicht top. Wir haben gegen einen tiefstehenden Gegner wenige Chancen rausgespielt. Auch wenn Ungarn das gut gemacht hat. Heute geht es darum, dass die Mannschaft die Überzeugung zeigt, dass sie das Spiel gewinnen will. Das will ich sehen.“

... einen Wechsel in der Viererkette: „Wir haben gesagt, dass wir die Viererkette belassen wollen. Deswegen nur eine Änderung mit Nico Schlotterbeck. Es geht um Abläufe. Wir haben die Dinge trainiert und hoffen, dass wir ein gutes Kettenverhalten gegen die starken Offensiven (von England, d. Red.) umsetzen können.“

... die Diskussionen und den Bankplatz um Bayern-Star Thomas Müller: „Für mich sind das keine Diskussionsfragen. Thomas gibt der Mannschaft so viel. Er ist ein erfahrener Spieler, der die Mannschaft unterstützt. Jamal (Musiala) und Kai (Havertz) sind sehr gute Fußballer, die uns guttun. Für mich stellt sich die Frage Thomas Müller überhaupt nicht.“

... Erwartungen an Jamal Musiala vom FC Bayern: „Wir haben eben nochmal kurz gesprochen. Es geht darum, dass er Spaß am Fußball hat. Er will immer den Ball, weiß, was in der nächsten Situation zu tun ist. Intuitiv hat er es einfach drauf.“ (pm)