Sechser aus der Premier League: Erfüllt der FC Bayern Tuchel in letzter Minute noch seinen Wunsch?

Sechser-Diskussion

Beim FC Bayern wird über die Verpflichtung eines Sechsers spekuliert. Kurz vor Ende der Transferperiode könnte noch einmal Bewegung in die Sache kommen.

München – Der FC Bayern und die „Holding Six“ – seit Wochen lässt dieses Thema den Verantwortlichen des Rekordmeisters keine Ruhe. Trainer Thomas Tuchel hatte die Verpflichtung eines Sechsers öffentlich gefordert: „Wir haben keinen richtigen defensiven Sechser, der sehr defensiv denkt, der darauf achtet, dass da hinten nichts passiert, dem es mehr um den Schutz der eigenen Defensive geht“, sagte der Coach während der Asien-Reise im Sommer. Doch der Markt ist überschaubar. Wenige Tage vor Ende der Transferperiode scheint sich nun aber doch noch einmal etwas in Sachen Sechser zu bewegen.

FC Bayern München Gegründet am: 27. Februar 1900 Präsident: Herbert Hainer Trainer: Thomas Tuchel

Scott McTominay per Leihe zum FC Bayern?

Denn wie die Bild-Zeitung berichtet, denken die Verantwortlichen des FC Bayern offenbar darüber nach, Scott McTominay von Manchester United auszuleihen. Der 26 Jahre alte Schotte zählte in der vergangenen Saison zum Stammpersonal ManUs, in dieser Saison kam er bisher allerdings nur auf drei Kurzeinsätze. Die Verantwortlichen des Premier-League-Clubs könnten einem Geschäft mit dem FC Bayern deshalb nicht abgeneigt sein.

Damit hätte sich dann am Ende doch noch Trainer Thomas Tuchel durchgesetzt. Denn nicht alle beim FC Bayern sind der Meinung, dass es einen Sechser im Kader braucht. Uli Hoeneß zum Beispiel war bisher gegen eine Verpflichtung. In einem Interview mit der Welt am Sonntag hatte er noch gesagt: „Wir sind der Meinung, dass der Kader erstklassig besetzt ist.“

+ Scott McTominay könnte noch vor Ende der Transferperiode zum FC Bayern wechseln. © Paul Terry/imago

Deal mit Leihe von Gravenberch?

Damit das Geschäft mit Scott McTominay zustande kommt, könnte der FC Bayern im Gegenzug Ryan Gravenberch zu Manchester United verleihen. Das zumindest spekuliert die Bild. Klar ist: Gravenberch möchte mehr Spielzeit beim deutschen Rekordmeister, das dürfte aber auch in dieser Saison schwierig für ihn werden. Ein Leihgeschäft wäre deshalb nicht völlig abwegig. Ein Verkauf ist ausgeschlossen, die Verantwortlichen glauben weiterhin an das große Talent des 21 Jahre alten Mittelfeldspielers.

Bis Freitag, 18 Uhr, ist das Transferfenster noch geöffnet, es könnte gut sein, dass der FC Bayern in dieser Woche noch einmal aktiv wird – und Tuchel in letzter Minute doch noch seinen Wunsch erfüllt.

