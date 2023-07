Tegernsee-Ticker zum FC Bayern: Feuerwehr-Einsatz am Hotel – Neuer trainiert erstmals vor Ort

Von: Sascha Mehr, Florian Schimak

Teilen

Der FC Bayern absolviert sein Trainingslager am Tegernsee. Was passiert in Rottach-Egern? Mit dem News-Ticker von tz.de bleiben Sie auf dem Laufenden.

Trainingslager des FC Bayern : Rekordmeister gastiert in Rottach-Egern

: Rekordmeister gastiert in Rottach-Egern Manuel Neuer ist da: Keeper trainiert am Montagmorgen erstmals am Tegernsee

ist da: Keeper trainiert am Montagmorgen erstmals am Tegernsee Tegernsee-Ticker zum FC Bayern: Feuerwehr-Einsatz am Hotel

Dieser News-Ticker wird fortlaufend aktualisiert

Update vom 17. Juli, 12.15 Uhr: Inzwischen radeln die Bayern-Stars vom Trainingsplatz in Richtung Hotel und entspannen erst einmal eine Runde am See. Am Nachmittag haben Joshua Kimmich, Leroy Sané und Co. dann erstmals frei nach drei kräftezehrenden Tagen am Tegernsee.

Manuel Neuer ist da: Keeper trainiert am Montagmorgen erstmals am Tegernsee

Erstmeldung vom 17. Juli, 11.30 Uhr: Rottach-Egern – Tag 3 im Trainingslager des FC Bayern am Tegernsee. Wie bereits am Sonntag ist das Training des Rekordmeisters auch am Montag nicht öffentlich.

Dennoch ist durchgesickert, dass Manuel Neuer eine Einheit am Vormittag am Tegernsee absolviert hat und nicht – wie in den vergangene Tagen – an der Säbener Straße. Zur Mittagszeit wurde der Bayern-Captain dann auf dem Rad am See vorbeiflitzend gesehen. Die im Café wartenden Journalisten grüßte er gut gelaunt mit einem „Servus“.

Thomas Müller (l.) ist aus dem Trainingslager des FC Bayern am Tegernsee abgereist. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Tegernsee-Ticker zum FC Bayern: Feuerwehr-Einsatz am Hotel

Schlechte Nachrichten aber gibt‘s auch: Bereits abgereist ist hingegen nämlich Thomas Müller. Der Routinier klagt über muskuläre Probleme, die in die linke Hüfte ausstrahlen. Daher trainiert Müller in den kommenden Tagen individuell an der Säbener Straße.

Am Morgen gab‘s einen Feuerwehreinsatz beim Teamhotel, als die Bayern-Stars bereits auf dem Trainingsgelände des FC Rottach waren. Allerdings hat es dabei wohl um einen Fehlalarm gehandelt.

Raphael Guerreiro und Konrad Laimer werden am Montagnachmittag im Teamhotel „Überfahrt“ vorgestellt. Im News-Ticker verpassen Sie keine Aussage der Bayern-Neuzugänge. (smk)

Aus dem Bayern-Trainigslager in Rottach-Egern berichtet Florian Schimak