Offiziell: FC Bayern trennt sich von Ancelotti - Sagnol übernimmt

Auf die Niederlage bei Paris St. Germain folgt bei den Bayern der große Knall: Der Rekordmeister hat Trainer Carlo Ancelotti und dessen Assistenten vor die Tür gesetzt.

15.56 Uhr: Interimstrainer wird tatsächlich der bisherige Co Willy Sagnol. Mit Ancelotti müssen auch seine Assistenten Davide Ancelotti, Giovanni Mauri, Francesco Mauri und Mino Fulco gehen.

15.51 Uhr: Jetzt ist es fix! Der FC Bayern bestätigt die Trennung von Carlo Ancelotti auf seiner Homepage.

15.35 Uhr: Auch die Nachrichtenagenturen vermelden nun das mutmaßliche Ende der Amtszeit von Carlo Ancelotti in München.

15.17 Uhr: Dafür gibt es nun eine zweite Quelle: Sport-Bild Fußballchef Christian Falk schreibt auf Twitter, die Trennung sei fix. Willy Sagnol übernehme als Interims-Coach.

Breaking: Trennung von @MrAncelotti fix, Willy Sagnol übernimmt als interim @SPORTBILD — Christian Falk (@cfbayern) 28. September 2017

14.57 Uhr: Mittlerweile schreiben verschiedenste Medien - darunter etwa Sport1 - vom Aus für Carlo Ancelotti. Einzige Quelle ist aber immer noch der Bericht von ESPN, weitere Hinweise oder ein offizielles Statement aus der Säbener Straße gibt es derzeit nicht. Vorsicht ist also nach wie vor geboten.

14.40 Uhr: War es das für Carlo Ancelotti? Der Sportsender ESPN will aus Vereinskreisen erfahren haben, dass der Italiener das Traineramt niedergelegt hat!

+ Die Tage von Carlo Ancelottis bei den Bayern sind gezählt © dpa

München - Nach der Schmach von Paris und der Ankunft am Flughafen München ging Carlo Ancelotti scheinbar unbeeindruckt zum Bus, der vor dem Terminal auf ihn und die Mannschaft wartete. Auf Fragen zu seiner Zukunft als Trainer des FC Bayern brummte er nur: "Kein Kommentar." Eine vielsagende Äußerung - wenige Stunden später senkten die Verantwortlichen nach Informationen von Sport Bild und Sky Sport News HD dann den Daumen: Ancelotti, dessen Vertrag bis 2019 läuft, muss gehen!

Übergangslösung ist Willy Sagnol. Der ehemalige Profi der Münchner und Trainer von Girondins Bordeaux, im Sommer an Ancelotti vorbei von den Verantwortlichen schon als Assistent verpflichtet, wird den FC Bayern am Sonntag bei Hertha BSC betreuen. Danach ist Länderspielpause. Als Kandidat für die Zukunft galt bislang Julian Nagelsmann, nun wird für eine längerfristige Nachfolge Thomas Tuchel gehandelt - er wohnt in München, Nagelsmann baut dort gerade.

Paris vs. FC Bayern: Ancelotti verzockt sich mit Aufstellung

Mit seiner Taktik und Aufstellung beim 0:3 (0:2) in Paris hatte Ancelotti die seit Monaten wachsenden Zweifel an seiner Arbeit dramatisch verstärkt und die Trennung schließlich provoziert. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge konnte seinen ganzen Frust und seine Wut kaum verbergen, als er beim Bankett im noblen L'Hotel du Collectionneur mit schneidender Stimme zu den Ehrengästen, aber selbstverständlich auch zur Mannschaft und zu Ancelotti sprach.

"Es war", sagte Rummenigge in seiner kurzen Rede, "eine ganz bittere Niederlage, eine Niederlage, die es zu analysieren gilt, nach der wir auch Klartext reden und Konsequenzen ziehen müssen. Denn das, was wir gesehen haben, war nicht Bayern München." Ancelotti saß zu mitternächtlicher Stunde am Vorstandstisch direkt daneben, kaute mit betretener Miene auf einem Stück Brot herum und nippte an seinem Wein.

Der Italiener (58) dürfte sich nach der Demütigung durch die überragenden Millionen-Stars Neymar und Kylian Mbappe von Rummenigge angesprochen gefühlt haben, nachdem er sich mit seiner "Harakiri"-Aufstellung völlig verzockt und wichtige Spieler wie Mats Hummels, Arjen Robben oder Franck Ribery damit wohl nachhaltig verärgert hatte. Zumal er sie angeblich vorab nicht über seine Pläne informierte, sie auf die Bank zu setzen.

Die Bayern stehen vor einem heißen Herbst. Es sei wichtig, "dass wir schnell wieder die Kurve kriegen und uns als Bayern München präsentieren und dann eben auch zeigen, dass wir eine Mannschaft sind, die in Europa, aber auch national für Furore gesorgt hat", sagte Rummenigge. Was er nicht sagte: Unter Ancelotti hat sich dieses Bayern München stetig zurückentwickelt, es ist kein Konzept zu erkennen, keine Struktur wie unter Pep Guardiola.

FC Bayern offenbart eklatante Unterschiede im Vergleich zur Scheich-Truppe

Die Zweifel an Ancelotti müssen am Mittwoch noch einmal zugenommen haben. Zu eklatant waren die Unterschiede im Duell gegen das mit Scheich-Milliarden finanzierte PSG. Und umso tiefer saß der Stachel, dass es ausgerechnet der neureiche französische Vizemeister war, der neue Lieblingsfeind der Münchner, der ihnen deutlich vor Augen führte, wie weit sie derzeit vom europäischen Fußball-Thron entfernt sind.

Anstatt mit einer runderneuten Mannschaft und einem neuem 4-3-2-1-System Paroli bieten zu können, wurden den überforderten Bayern schonungslos die Grenzen aufgezeigt. Gegen Neymar und Mbappe sahen Arturo Vidal, Niklas Süle oder David Alaba wie Schulbuben aus. Hummels, Ribery und Robben (bis zur 68. Minute) saßen derweil auf der Bank, Jerome Boateng sogar nur auf der Tribüne.

Die Spieler bissen sich anschließend auf die Zunge, hielten sich mit offener Kritik an Ancelotti zurück. "Es ist besser, wenn ich dazu nichts sage. Ich muss erst darüber nachdenken", sagte Ribery am Donnerstag. "Das Wichtigste ist, dass wir jetzt als Mannschaft zusammenhalten. Wir brauchen Ruhe. Jeder, der jetzt seine Unzufriedenheit nach außen trägt, hilft der Mannschaft nicht", meinte Robben.

Die Gründe für das Debakel waren schnell gefunden. Vor allem das frühe 0:1 durch Dani Alves (2.) habe den PSG-Weltklassespielern in die Karten gespielt, meinte Robben. Thomas Müller vermisste "Mut". Joshua Kimmich sprach von fehlender Körperspannung, die Edinson Cavani (31.) und Neymar (63.) zu weiteren Treffern nutzten. Dass seine Aufstellung zu riskant gewesen sei, schloss Ancelotti aus. Er "bedauere nichts".

SID/pf