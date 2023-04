Chelsea-Frage geklärt? Lampard kommt, Nagelsmann spielt trotzdem die Hauptrolle

Von: Florian Schimak

Frank Lampard kehrt als Trainer zum FC Chelsea zurück. Allerdings nur bis Sommer. Weil dann Julian Nagelsmann übernimmt?

München – Eigentlich sollte alles ganz schnell gehen, doch das ist offenbar nicht möglich!

Am vergangenen Sonntag warf der FC Chelsea seinen Trainer Graham Potter raus, am Dienstagabend gegen den FC Liverpool (0:0) stand Interimstrainer Bruno Staltor an der Seitenlinie. Nun aber übernimmt ein alter Bekannter die Blues – allerdings auch nur bis Sommer.

Name: Julian Nagelsmann Geburtsdatum: 23. Juli 1987 (35 Jahre) Bisherige Verein: TSG Hoffenheim (2016-2019), RB Leipzig (2019-2021), FC Bayern (2021-2023) Bevorzugtes Spielsystem: 3-4-2-1 Titel: 1x Deutscher Meister (2022), 2x. Deutscher Supercupsieger (2021, 2022)

Julian Nagelsmann neuer Trainer beim FC Chelsea? Frank Lampard übernimmt offenbar bis Sommer

Vereinslegende Frank Lampard hat zugestimmt, bis Saisonende als Chelsea-Trainer zurückzukehren. Brisant: Lampard wurde im Januar 2021 wegen Erfolgslosigkeit entlassen, für ihn kam Thomas Tuchel an die Stamford Bridge und führte die Londoner umgehend zum Champions-League-Triumph.

Nun soll der Ex-Chelsea-Kapitän (von 2001 bis 2014) die Saison zu Ende bringen, ehe ab Sommer dann ein kompletter Neustart vollzogen werden soll. Da kommt dann der Name Julian Nagelsmann ins Spiel! Der Ex-Bayern-Trainer soll schon mit den Chelsea-Bossen verhandelt haben, allerdings dabei signalisiert haben, dass er erst aber der neuen Spielzeit übernehmen wolle.

Übernimmt Julian Nagelsmann den FC Chelsea? © Imago

Chelsea-Frage geklärt? Lampard soll kommen, Nagelsmann spielt trotzdem die Hauptrolle

Wie tz.de weiß: Nagelsmann will das Bayern-Aus erst einmal verarbeiten. Für den 35-Jährigen war die Entlassung eine besondere emotionale Erfahrung, ein Wechsel und ein sofortiger Umzug nach London wären da kontraproduktiv. Derzeit soll sich Nagelsmann wieder im Ski-Urlaub befinden, um den Kopf weiter freizubekommen.

Allerdings ist Nagelsmann nicht der einzige Kandidat auf den Trainerposten ab Sommer bei Chelsea. Der spanische Ex-Nationaltrainer Luis Enrique soll auch Gespräche mit Todd Boehly geführt haben und bereits zu Verhandlungen in London gewesen sein. Die Bild berichtet, dass der 52-Jährige richtig heiß auf den Job beim FC Chelsea sein soll.

Wie der gut informierte Journalist Fabrizio Romano (berichtete als Erster von der Nagelsmann-Entlassung bei Bayern) schreibt, gab es allerdings bereits vor drei Tagen Kontakt zwischen Chelsea und Nagelsmann. Der gebürtige Landsberger zeigte sich dabei einem Engagement an der Themse ebenfalls positiv gegenüber. Allerdings sei auf beiden Seite noch keine finale Entscheidung gefallen.

Julian Nagelsmann oder Luis Enrique: Wer wird ab Sommer neuer Trainer des FC Chelsea?

Schnappt Enrique Nagelsmann womöglich den Trainerjob weg? Für die Chelsea-Bosse sind die beiden offenbar die Favoriten – eine Entscheidung will Boehly wohlüberlegt treffen und sich Zeit lassen, weshalb er Lampard als Übergangslösung zurückholt. Mit ihm soll übrigens auch Ashley Cole zum Staff gehören.

Auch die Namen von Sporting-Coach Ruben Amorim und Mauricio Pochettino (vereinslos) werden aktuell in London gehandelt, beide haben aber wohl eher Außenseiterchancen. Kurzfristig steht der neue Trainer des FC Chelsea nun fest. Langfristig wird die Wahl dann wohl zwischen Nagelsmann und Enrique fallen – es bleibt also spannend. (smk)