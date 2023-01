1. FC Kaiserslautern gegen 1860 München: Infos zum Härtetest in der Türkei

Von: Marco Büsselmann

Teilen

Der 1. FC Kaiserslautern absolviert ein Testspiel gegen 1860 München. © Uwe Anspach/dpa

Der 1. FC Kaiserslautern absolviert am Sonntag in Belek ein Testspiel gegen den TSV 1860 München. Hier finden Sie alle Infos zur Partie:

Mehr zum Thema 1. FC Kaiserslautern heute gegen TSV 1860 München – alle Infos zum Testspiel

Der 1. FC Kaiserslautern bereitet sich derzeit im türkischen Badeort Belek auf die Rückrunde in der 2. Bundesliga vor. Am Sonntag (8. Januar) gegen den TSV 1860 München das zweite Testspiel für die Roten Teufel an. 1. FC Kaiserslautern gegen TSV 1860 München – LUDWIGSHAFEN24 hat alle Infos zum Testspiel zusammengefasst.

Zwischen beiden Teams hat es in der Historie bisher 67 Begegnungen gegeben, wovon der FCK 29 Siege eingefahren hat. 20 Mal haben die ,Löwen‘ dagegen den Platz als Gewinner verlassen, bei 18 Unentschieden. (mab)