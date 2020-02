1. FC Köln gegen Schalke 04 im Live-Ticker: Mark Uth motzt über S04-Sperre

Live-Ticker zu 1. FC Köln gegen FC Schalke 04 am 24. Bundesliga-Spieltag. Vorab motzt Mark Uth darüber, dass er nicht gegen den S04 spielen darf.

Köln - Am 24. Spieltag der Bundesliga findet das Topspiel in Köln statt. Im RheinEnergieStadion ist am Samstag (29. Februar, 18.30 Uhr) der S04 zu Gast.

RUHR24.de* berichtet über die Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Schalke 04 im Live-Ticker. Vor der Begegnung motzte Schalke-Leihgabe Mark Uth (28) über das Agreement, das einen Einsatz des Stürmers für die Domstädter gegen seine alten Mannschaftskollegen de facto ausschließt.

"Gegen die alten Jungs hätte ich mich sehr gefreut, zu spielen. Die Klausel ist halt drin, man kann es leider nicht ändern. Ich werde es mir auf der Tribüne anschauen", so der 28-Jährige. Wer hingegen nicht auf der Tribüne Platz nehmen kann, hat neben dem Live-Ticker die Möglichkeit, das Topspiel zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Schalke 04 live im TV und im Live-Stream* zu sehen.

*RUHR24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.