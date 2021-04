„Tut noch mehr weh als erwartet. S*****e“ - FC Schalke steigt nach 33 Jahren wieder in die 2. Liga ab

Königsblaue Tränen

+ © Friso Gentsch/dpa Pool/dpa Schalkes Abwehrspieler Timo Becker sitzt nach dem Schlusspfiff allein auf der Bank. © Friso Gentsch/dpa Pool/dpa

Es hat sich lange angedeutet, nun ist es offiziell: Der FC Schalke wird in der kommenden Saison nur noch zweitklassig sein.

Bielefeld - Bundesliga*? Das ist königsblaue Vergangenheit. „Tut noch mehr weh als erwartet. Scheiße“, twitterte der FC Schalke 04* kurz nach dem Abpfiff der Partie bei Arminia Bielefeld. Mit der 0:1-(0:0) Pleite auf der Alm steht der sich bereits seit Wochen abzeichnende Abstieg fest - Schalke ist abgestiegen!

Kaum war der Schlusspfiff ertönt, waren die Schalker Absteiger auch schon in der Kabine verschwunden: Als um 22.22 Uhr das Unvermeidliche nach einem beispiellosen Absturz mit nur zwei Bundesligasiegen in 15 Monaten feststand, wollten die Dauerverlierer nur noch weg. Bittere Tränen der Enttäuschung weinten nur Timo Becker auf der Ersatzbank und der Ur-Schalker Gerald Asamoah.

FC Schalke: Abstieg besiegelt! „Tut noch mehr weh als erwartet. S*****e“

Mit der Niederlage beim Aufsteiger Arminia Bielefeld besiegelten die Königsblauen bereits vier Runden vor Saisonende den vierten Abstieg ihrer Vereinsgeschichte. Der Traditionsklub, fast zwei Jahrzehnte lang Stammgast im Europapokal, verabschiedet sich nach 30 Jahren wieder aus dem Oberhaus - als einer der schlechtesten Absteiger der Ligahistorie.

„Mir geht es nicht gut. Ich kann mir vorstellen, wie die Schalker Fans gerade am Fernseher weinen“, sagte Asamoah mit brüchiger Stimme bei Sky: „Wir wussten, was auf uns zukommt. Aber wenn man merkt, dass es so weit ist, ist es hart. Wir haben alle enttäuscht, wir müssen uns alle hinterfragen.“

Irgendwie passend zu verkorksten Saison war auch der einzige Treffer der Partie. Kapitän Fabian Klos beendete den Schalker Kampf um den Klassenerhalt mit einem Distanzschuss aus 25 Metern (50.). Dabei sah Schlake-Keeper Ralf Fährmann nicht gut aus, nachdem Omar Mascarell den Ball 30 Meter vor dem Tor leichtfertig vertändelt hatte. Das Ergebnis hätte noch deutlicher ausfallen können, denn die Ostwestfalen vergaben mehrere hochkarätige Torchancen und Klos sogar einen Foulelfmeter (80.).

Beim letzten Mal dauerte es über drei Jahre, bis der FC Schalke wieder erstklassig war. Für die unzähligen Schalke-Fans darf man hoffen, dass es dieses Mal nicht allzu lange dauert. (smk/sid) *tz.de ein Angebot von IPPEN-MEDIEN