1. FC Union Berlin bei Außenseiter gefordert – alle Infos zum DFB-Pokal-Auftakt

Von: Nils Wollenschläger

Trainer Urs Fischer trifft mit dem 1. FC Union Berlin auf den FC-Astoria Walldorf. © Matthias Koch/dpa

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin startet am Sonntag (13. August) in die neue DFB-Pokal-Saison. Hier finden Sie alle Infos zur ersten Runde:

Der DFB-Pokal startet in die Saison 2023/24. In der ersten Runde muss Champions-League-Teilnehmer 1. FC Union Berlin auswärts beim FC-Astoria Walldorf ran. Der Klub aus Baden-Württemberg spielt in der Regionalliga Südwest.

1. FC Union Berlin im DFB-Pokal – HEIDELBERG24 verrät Ihnen, wie Sie das Spiel gegen den FC-Astoria Walldorf live im TV, Stream und Ticker verfolgen können.

Anstoß in Walldorf ist am Sonntag (13. August) um 18 Uhr. (nwo)