FCA: Pechvogel Gouweleeuw mit wochenlanger Pause

Augsburg - Jeffrey Gouweleeuw scheint vom Pech verfolgt zu werden. Nach seinem 29-minütigen Kurz-Comeback fehlt der Niederländer dem FC Augsburg erneut wochenlang.

Abwehrspieler Jeffrey Gouweleeuw vom FC Augsburg hat sich einen Kapselriss im rechten Knie zugezogen und wird dem Fußball-Bundesligisten damit mehrere Wochen fehlen. Der Niederländer hatte sich beim 1:1 am Samstag gegen den SC Freiburg immerhin nicht die Bänder oder den Meniskus beschädigt, wie ein Vereinssprecher am Montag auf Anfrage mitteilte. Damit ist eine Rückkehr noch in dieser Spielzeit nicht ausgeschlossen. Gouweleeuw hatte schon in der Hinrunde wegen eines Lungenflügelkollaps monatelang aussetzen müssen. Nach einer Rückenblessur und vier verpassten Partien gab er gegen Freiburg sein Comeback, wurde aber nach 29 Minuten ausgewechselt.

Entwarnung bei Kevin Danso und Jan Moravek

Auch Gouweleeuws Abwehrkollege Kevin Danso und Mittelfeldspieler Jan Moravek konnten das Match nicht beenden. Ihre Verletzungen stellten sich nach Untersuchungen aber als weniger gravierend heraus: Moravek erlitt eine Adduktorenverhärtung, Danso eine Fußprellung.

Durch das 1:1 hat Augsburg im Kampf um den Klassenverbleib nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsrang.

dpa