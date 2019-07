Das Finale der Frauen-WM im Live-Ticker: Niederlande will gegen die US-Girls überraschen

Am Sonntag kommt es zum großen Finale der Frauen-WM zwischen der USA und den Niederlanden. Hier gibt es die Partie zum Mitverfolgen im Live-Ticker.

Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Finale der Frauen-WM zwischen den Niederlanden und der USA. Anpfiff in Lyon ist am Sonntag um 17.00 Uhr!

Lyon - Die Favoritinnen haben es mal wieder geschafft. Zum dritten Mal in Folge stehen die US-Girls in einem WM-Finale und haben somit die Chance, ihren Titel von 2015 zu verteidigen. Mit einem Zittersieg im Halbfinale gegen England hievte sich das Team von Superstar Alex Morgan ins Finale. Dabei können sie sich vor allem bei Torhüterin Alyssa Naeher bedanken, denn die parierte einen englischen Elfmeter in der 84. Spielminute. So konnte der 2:1-Siegtreffer von Alex Morgan erfolgreich über die Zeit gebracht werden. Morgans Jubel wurde im Anschluss übrigens heftig diskutiert. Vor allem von den Engländerinnen.

Der Finaleinzug der Amerikanerinnen war zwar absehbar, jedoch kommt er zu einer Zeit von kleineren Unruhen und Nebenschauplätzen, die eher weniger mit Fußball zu tun haben. So legte sich Stürmerin Megan Rapinoe mit dem US-Präsidenten Donald Trump an und kündigte an, nicht das Weiße Haus besuchen zu wollen. Teamkollegin Ali Krieger legte nun nach und sagte, dass es sie es ablehne, einen Mann zu respektieren, der keinen Respekt erweist. Die Diskussionen um Trump und das Weiße Haus begleiten das US-Team schon seit dem Beginn des Turniers.

Frauen-WM: Niederländerinnen mit Final-Debüt

Auf der anderen Seite ist alles ein bisschen ruhiger. Die Niederländerinnen bestreiten ihr allererstes WM-Finale und haben am Sonntag die Chance auf eine große Überraschung. In einer umkämpften Partie setzte sich die Mannschaft von Sarina Wiegman im Halbfinale gegen Schweden durch. Mit dem Tor in der 99. Minute war es Jackie Noelle Groenen, die ein Elfmeterschießen verhinderte und nach 120 Minuten für großen Jubel sorgte.

Die Niederlande wird sich im Finale vor allem auf die starke Abwehr konzentrieren müssen. Im gesamten Turnierverlauf kassierten sie erst drei Gegentore, gegen Alex Morgan, Megan Rapinoe und Co. darf die Defensive jedoch mit ihrem härtesten Test im Turnier rechnen. Im Gegensatz dazu kassierten die US-Girls in jedem Spiel der K.O.-Runde ein Gegentor. Die Holländerinnen um Spielmacherin Danielle van de Donk dürften also sicherlich auch in der Offensive zu Chancen kommen.

