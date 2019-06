Flitzerin in knappem Badeanzug crasht Champions-League-Finale: Das sagt sie zu ihrem Auftritt

Mit ihrem Auftritt im engen Badeanzug sorgte die mittlerweile berühmte Flitzerin für den Aufreger dieses CL-Finals - nun reagierte das Model auf Instagram.

Update vom 2. Juni 2019: Auf die zugegeben sehr lahme erste Halbzeit im Finale der Champions League zwischen Liverpool und Tottenham reagierten viele Internetnutzer mit Spott und erklärten die nur sehr knapp bekleidete Flitzerin als Highlight des ersten Durchgangs. Das amerikanische Model Kinsey Wolanski war nach einer guten Viertelstunde mit einem schwarzen Badeanzug auf das Spielfeld gestürmt, um Werbung für eine Erotikseite zu machen.

Kurz darauf stieg die Follower-Anzahl auf ihrem Instagram-Accout explosionsartig an - mittlerweile ist die Zahl auf rund zwei Millionen Follower gestiegen. Wolanski selbst reagierte am Morgen nach dem Finale und bezog Stellung zu ihrem gewagten Final-Auftritt. „Das Leben ist zum Leben da, und um verrückte Dinge zu tun, an die du dich für immer erinnerst“, schrieb sie bei Instagram.

Doch damit nicht genug - denn der Auftritt des Models soll sich tatsächlich auch finanziell gelohnt haben. Marketing-Experten behaupten, der Final-Crash von Wolanski habe einen Werbewert in Höhe von mehreren Millionen Euro für die Plattform gebracht. Der Betreiber der Seite, der zugleich der Lebensgefährte der Flitzerin ist, schrieb auf Twitter über den Auftritt: „Ich kann es nicht erwarten, Dich zu heiraten.“

Auftritt in knappem Badeanzug: Flitzerin crasht Champions-League-Finale - plötzlich ist sie weltberühmt

Update von 22.25 Uhr: Die Bild will erfahren haben, um wen es sich bei der Flitzerin handelt. Demnach heißt die mutige Dame Kinsey Wolanski und ist ein US-Model mit großer Fan-Base. Und diese stieg nach ihrem Auftritt rasant an. Binnen einer Stunde explodierte die Follower-Zahl auf ihrem Instagram-Account auf mehr als 500.000. Tendenz: extrem stark steigend!

Ihr Partner soll Vitaly Zdorovetskiy sein, der sich ebenfalls bereits als Flitzer bei einem Final-Spiel der NBA „verdient“ gemacht hat. Er soll auch der Namensgeber der Sex-Prank-Webseite sein, für die die Flitzerin so öffentlichkeitswirksam warb.

Erstmeldung: Flitzerin sorgt für kurze Unterbrechung des Champions-League-Finales

Madrid - 18 Minuten waren im Champions-League-Finale gespielt, da wartete das Duell zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Liverpool mit dem zweiten Höhepunkt nach dem frühen Führungstor der „Reds“ auf. Plötzlich hielten die Akteure kurz inne, weil eine Flitzerin den Weg auf das Feld gefunden hatte. Im TV-Bild war die von Ordnern verfolgte und nur mit einem äußerst knappen Badeanzug bekleidete Dame kurz auf Höhe des Mittelkreises zu sehen.

Dann wurde - wie bei UEFA-Spielen üblich - sofort auf eine andere Kamera geschaltet, um diesen Störenfrieden keine Bühne zu bieten. In diesem Fall war Liverpools Teammanager Jürgen Klopp in Großaufnahme zu sehen. Ihre paar Sekunden Ruhm hatte die Frau sich dennoch erarbeitet und ausgekostet.

Na szczęście coś się dzieje bo od 1 min nuda #TOTLFC pic.twitter.com/TW3m94Mqk0 — Leon Koc (@Rympal) 1. Juni 2019

Champions-League-Finale: Flitzerin wird von Ordnern des Feldes verwiesen

Nachdem die Flitzerin am Anstoßpunkt von den Ordnern eingefangen und des Feldes verwiesen worden war, ging die wichtigste Fußballpartie des Jahres 2019 direkt weiter. Den Kopf verdreht hatte die Frau offensichtlich keinem der Profis.

+ Schau mir in die Augen: Die Flitzerin wirft einen Blick auf Liverpools Profi Andrew Robertson. © dpa / Jan Woitas

Allerdings war sie laut Bild auf einer ganz anderen Mission unterwegs. Denn auf dem wenigen Stoff, der ihre Haut bedeckte, war der Slogan „Vitaly Uncensored“ zu lesen. Dieser steht demnach für eine „verrückte Sex-Seite, auf der es vor allem um nackte Streiche und lustige Erotik-Videos geht“.

+ Star für wenige Sekunden: Die Flitzerin kostet ihren Auftritt voll aus. © dpa / Jan Woitas

Der FC Liverpool konnte sich in dem Spiel die Champions-League-Krone aufsetzen! Schon früh wurden gegen Tottenham Hotspur die Weichen auf Sieg gestellt. Das Netz war wenig begeistert von der Darbietung beider Mannschaften, was sich auch in den Twitter-Reaktionen ausdrückte.

mol