Fortuna Düsseldorf gegen FC Bayern im Live-Ticker: Marschieren die Münchner weiter?

Fortuna Düsseldorf gegen den FC Bayern München - in der Vorsaison nervten die Rheinländer den Rekordmeister einmal gewaltig. Ist diesmal zuhause was drin? Partie des 12. Bundesliga-Spieltages im Live-Ticker.

Die Münchner haben in der Bundesliga vier Punkte Rückstand auf Mönchengladbach.

Fortuna Düsseldorf: Steffen - Ayhan, Hoffmann, Adams - Zimmer, Gießelmann - Morales - Zimmermann, Fink - Kownacki, Hennings. Bank: - FC Bayern München: Neuer - Pavard, Martinez, Alaba, Davies - Kimmich - Goretzka, Müller - Coman (Gnabry), Perisic - Lewandowski. Bank: - Schiedsrichter: Frank Willenborg (Osnabrück) Tore: -

Update vom 23. November, 12.15 Uhr: Die Spannung steigt langsam! Der FC Bayern München ist heute Nachmittag zu Gast bei Fortuna Düsseldorf. Bereits am Freitagabend wurde der Spieltag mit einem Feuerwerk eröffnet - gerade noch so rettete Borussia Dortmund ein 3:3 gegen den SC Paderborn. Trainer Lucien Favre steht nun wieder vor dem Aus - bis in die Nacht hinein gab es ein Treffen der BVB-Bosse. Trainer ist das Stichwort: Pep Guardiola äußerte sich zu den Bayern-Gerüchten. Dabei fand er deutliche Worte.

Währenddessen rückt die FCB-Partie bei F95 näher. In unserem Ticker verpassen Sie nichts. Bei tz.de* erfahren Sie außerdem, wo Sie das Spiel live verfolgen können.

Erstmeldung vom 22. November, 17.18 Uhr: München - Borussia Mönchengladbach, 25 Punkte, 1. Platz - das ist die Benchmark für den FC Bayern München (21 Punkte) vor dem 12. Spieltag.

Spätestens nach dem 4:0 im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund ist klar: Die Herbstmeisterschaft geht auch 2019 nur über die Mannschaft von Chefcoach Hansi Flick, über dessen mögliche Ablösung durch Mauricio Pochettino derweil munter spekuliert wird.

Fortuna Düsseldorf - FC Bayern München: Vorsicht vor Rouwen Hennings!

Es sind wahrlich turbulente Tage an der Säbener Straße, selbst für Bayern-Verhältnisse. Turbulent war auch das Hinspiel der vergangenen Saison gegen Fortuna Düsseldorf, als der Branchen-Riese spektakulär einen Sieg herschenkte - und letztlich gegen die Rheinländer 3:3 spielte.

Zwar trägt der damalige Hattrick-Schütze Dodi Lukebakio mittlerweile das Trikot von Hertha BSC - doch Fortuna-Stürmer Rouwen Hennings ist in prächtiger Form. Der 32-jährige Routinier hat bei elf Einsätzen schon neun Tore erzielt - allein vier Treffer in den vergangenen beiden Spielen gegen den 1. FC Köln (2:0) und den FC Schalke (3:3).

️ #Flick weiter: "Wir denken von Spiel zu Spiel und müssen berücksichtigen, dass wir viele intensive Partien vor der Brust. Es ist wichtig, dass wir weiterhin viel mit den Spielern kommunizieren." #F95FCB pic.twitter.com/x8B19DBDpK — FC Bayern München (@FCBayern) 22. November 2019

„In der Offensive sind sie im Umschaltspiel sehr gefährlich. Wenn wir unnötige Ballverluste haben, werden sie es ausnutzen“, meinte Bayern-Trainer Flick vor der Partie und warnte sein Team eindringlich.

FC Bayern München: Alphonso Davies spielt sich fest

Bezüglich der Aufstellung der Bayern dürfte es nicht viele Überraschungen geben. Heißt: Der junge Kanadier Alphonso Davies (19) dürfte sich auf der linken Abwehrseite festspielen. Flick meinte dazu: „Alphonso hat seine Sache gut gemacht. Er hat enorm viel Speed, ist ein junger Spieler und hat noch viel Entwicklungspotenzial.“

Fraglich ist, ob der Interimscoach der Münchner Dauerbrenner Serge Gnabry (24) in seinem Sturm und Drang etwas einbremst - und durch Routinier Ivan Perisic (30) ersetzt. Spannung ist zumindest garantiert!

Verfolgen Sie das Auswärtsspiel der Bayern bei Fortuna Düsseldorf am Samstagnachmittag hier im Live-Ticker!

