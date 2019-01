Ribéry und die Geldstrafe: Wiese hat eine außergewöhnliche Theorie

Franck Ribéry hat die Kritik an seinem Gold-Steak-Essen mit Beschimpfungen kommentiert. Das ruft neben Lothar Matthäus auch die Politik auf den Plan. Alle Infos im News-Blog.

Franck Ribéry hat bei Instagram ein Video gepostet, in dem er ein goldenes Steak im Restaurant von Salt Bae serviert bekommt. Follower geben daraufhin üble Kommentare ab.

Ribéry wehrt sich mit einem angekündigten Post und beleidigt die User aufs Übelste. „F***t eure Mütter, f***t eure Großmütter“ sind nur ein Auszug der Worte des Franzosen.

Der FC Bayern München hat den Spieler mit einer „sehr hohen Geldstrafe“ belegt.

Update vom 8. Januar, 16.06 Uhr: Franck Ribéry und sein Goldsteak haben mittlerweile sogar die Satire-Seite Postillon zu einem Beitrag animiert. Darin geht es um einen goldenen Körper, eine weitere Ribéry-Aufforderung an seine Hater und sportliche Risiken. Seeeeeehr lesenswert - darüber sollte auch der Monsieur schmunzeln können.

Tim Wiese springt Franck Ribéry zur Seite: „Wenn man es sich leisten kann, soll man es auch machen“

Update vom 8. Januar, 11.57 Uhr: Ein kleines Ratespiel. Wer könnte auf folgende Frage die nachstehende Antwort gegeben haben: Franck Ribery hat in Dubai ein vergoldetes Ribeye-Steak für 1200 Euro gegessen. Eine gute Wahl? „Na klar, aber sicher. Wieso denn nicht? Ist doch eine gute Show, die Ribéry da hingelegt hat. Und richtig gute Unterhaltung ist es auch. Mal ein bisschen die Leute zu provozieren, finde ich richtig geil.“ Und, schon eine Tendenz?

Richtig, es ist Tim Wiese. Auf die Nachfrage von meinwerder.de, ob der Franzose nur provozieren wollte, sagte Wiese: „Was genau er wollte, weiß ich nicht. Dass er in diesem Fall provozieren wollte, glaube ich nicht mal. Man sollte bedenken, dass das in Dubai war, und in Dubai ist alles aus gold.“

Der Ex-Keeper unterstützt seinen einstigen Konkurrenten. „Wenn man es sich leisten kann, soll man es auch machen. Jeder hat nur ein Leben, und in dem muss man alles ausprobiert haben!“, so Wiese. Der ehemalige Profi begründet auch seine Antwort. „Wer sich einen goldenen Jet zulegen will - mach es! Ich find's geil, mein Ding zu machen, ohne darauf zu achten, was die anderen denken. Die haben nämlich das Problem!“

Tim Wiese über die Geldstrafe: „Kann mir nicht vorstellen, dass Ribéry zahlen muss“

Über den Shitstorm der Fans sagt der 37-Jährige: „Dass sind die, die nichts auf die Reihe bekommen und anderen nichts gönnen. Die schreiben dann so etwas.“. Über die wüsten Beleidigungen seines einstigen Konkurrenten hat der Ex-Torhüter auch eine Meinung. „Die Wortwahl war nicht schlau, wenn er mal Botschafter für den FC Bayern werden will“, so Wiese.

Dass Ribéry eine Geldstrafe bekommen hat, denkt Wiese nicht. Er hat seine nie zahlen müssen, gibt er zu. „Vorstellen kann ich mir aber nicht, dass Ribéry zahlen muss. Sich jetzt mit Ribéry anzulegen, würde Bayern vermutlich nicht gut tun. Ein Verein will es sich mit den wichtigen Spielern nicht verderben, deshalb zahlt am Ende wahrscheinlich niemand eine Geldstrafe“, so der ehemalige Bremer mit einer außergewöhnlichen Aussage.

Sarah Wiener findet das Verhalten von Franck Ribéry „geradezu armselig“

Update vom 8. Januar, 9.22 Uhr: „Es ist keine Luxusküche. Es ist eine dekadente Schwachsinnsküche“, sagt die Star-Köchin Sarah Wiener der Deutschen Presse-Agentur über das Restaurant von „Salt Bae“. Wiener schmeckt das Steak auch nicht. „Selbst kulinarisch gibt's dafür die Note 5 von mir“, so die Köchin.

Die Expertin verurteilt die Art, wie Ribéry sein Steak zelebrierte. „Geradezu armselig“, beschreibt sie die Aktion in Anbetracht dessen „wie viele Milliarden Menschen sich nicht einmal einen Fingerhut von diesem Steak leisten können.“

Update vom 8. Januar, 7.50 Uhr: Stefan Effenberg hat in seiner Kolumne bei t-online.de Stellung zur Causa Ribéry genommen und stellt sich eine Frage, für die sich viele Fans auch interessieren. „Das Strafmaß ist angemessen. Das Problem ist, dass niemand kommuniziert, wie hoch diese Geldstrafe wirklich ist - und wohin das Geld geht. An den FC Bayern oder an einen gemeinnützigen Zweck? Wenn das im Verborgenen bleibt, ist es kein Wunder, dass weiter diskutiert wird. Transparenz wäre hier der wichtigste Punkt“.

Der „Tiger“ schreibt auch, dass er glaubt, dass der Franzose bei einer schlechteren sportlichen Leistung in der Hinrunde anders bestraft worden wäre. Außerdem mahnt er die Kritiker: „Wer jetzt seine Suspendierung oder seinen Rauswurf fordert, hat nie selbst professionell Fußball gespielt.“

Alfons Schuhbeck über die Essgewohnheiten von Franck Ribéry

Update vom 8. Januar, 6.22 Uhr: Der Deutschen Presse-Agentur sagte Alfons Schuhbeck: „Als Koch des FC Bayern München kann ich zu Franck Ribérys Essverhalten nur sagen, dass er keinerlei merkwürdige Vorlieben hat“. Der Star-Koch, der schon seit fast 30 Jahren für den Rekordmeister tätig ist, beschrieb aber auch, was es mit dem Blattgold im Essen auf sich hat. „Es hat nichts mit kulinarischem Mehrwert oder gutem Geschmack, sondern mit schillernden Vorlieben der Bling-Bling-Gesellschaft zu tun“, so Schuhbeck.

Falls sich Münchner jetzt fragen, warum es in der Landeshauptstadt keine mit Gold überzogenen Steaks gibt, hat Schuhbeck auch die passende Antwort parat. „Es gibt vergoldete Tomahawk-Steaks auch nicht in Sternerestaurants von München, Paris oder Barcelona, sondern an extravaganten Schauplätzen der Glitzerwelt. In unseren Breitengraden wird Gold als zugelassene Lebensmittelfarbe mit der Nummer E 175 nach meinem Wissen nur noch zum Überziehen oder Dekorieren von Süßigkeiten und aufgebrezelten Wurstwaren verwendet“, so der Koch.

Ribéry-Eklat: Matthäus veralbert den Franzosen - auch der Innenminister schaltet sich einein

Update vom 7. Januar 2019, 22.29 Uhr: Kritik, teilweise auch unter der Gürtellinie hat Franck Ribéry für sein Gold-Steak-Video schon reichlich einstecken müssen. Daraufhin wehrte sich der Franzose und zahlte es seinen Hatern mit gleicher Münze zurück.

Auf das Statement von Lothar Matthäus wird der Bayern-Star aber wohl nicht so scharf reagieren. Der Sky-Experte nimmt Ribéry in einem Post bei Facebook süffisaat auf die Schippe.

„Familien-Dinner - aber nur mit Golden Toast...“ schreibt Loddar und garniert das Ganze mit einem zwinkernden Smiley. Das zugehörige Bild zeigt Matthäus mit einem Teller Muscheln in der Hand im kurzärmligen Dolce & Gabbana-Shirt. Dabei lächelt der Ex-Profi in die Kamera, während er am gedeckten Tisch sitzt.

Matthäus‘ Follower finden es lustig. „Loddarrrr saugeil“ schreibt einer, „Der war gut Loddar“ ein anderer. Allerdings muss auch der Sky-Mann in den Kommentaren einstecken. „Dafür aber ein Hemd von D & G , kostet auch nicht nur 9,95.“ schreibt ein User. Matthäus wird es im Urlaub wohl verschmerzen.

Update vom 7. Januar 2019, 21.02 Uhr: Auch dem wohl bekanntesten Fan von Franck Ribéry sind der Skandal um das vergoldete Steak und dessen Nachwirkungen aufgefallen. Der tz sagte Detelef Sünkel, der seit dem Triplegewinn die Rückennummer Sieben des Franzosen als Tattoo auf dem Rücken trägt, dass er den Flügelspieler in gewisser Weise verstehen könne.

„Auch ich würde meine Familie bis aufs Blut verteidigen“, so Sünkel. Dabei wäre er bei der Wortwahl aber „nicht so über das Ziel hinausgeschossen.“ Allerdings merkte er auch kritisch an, dass die Ribérys einige Beleidigungen in den sozialen Medien aushalten mussten.

Sünkel betont in der tz, dass er die Ribérys als „nette Familie, die sich immer für uns und den Kleinen interessieren“ kennt. Franck

Update vom 7. Januar 2019, 15.20 Uhr: Nun hat sich auch Bayerns Innenminister zum Ribéry-Eklat geäußert. Joachim Herrmann (CSU) kritisierte den Franzosen für dessen Verhalten und Äußerungen in den sozialen Medien.

„Wenn man von dieser Prominenz in der Öffentlichkeit lebt, dann muss man auch ein Stück Vorbild sein“, so Herrmann in einem Video-Interview mit der Bild.

„Was Ribéry isst, das muss er selbst entscheiden“, so Herrmann. „Was nicht akzeptabel ist, in welcher Wortwahl er sich dann mit Kritikern auseinandersetzt.“

Auf die Frage, ob der FC Bayern Ribéry nicht hätte rauswerfen sollen, antwortete Herrmann, dass man „eine emotionale Äußerung auch nicht überbewerten“ solle.

Das sagt die Spielergewerkschaft zum Fall Ribéry

Update vom 7. Januar 2019, 14.57 Uhr: Der Fall Franck Ribéry zeigt nach Auffassung der Spielergewerkschaft VDV exemplarisch, „dass vielen Spielern der Umgang mit sozialen Medien nicht leicht fällt“. Das teilte die VDV am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Clubs und Verbände seien daher in der Pflicht, Fußballprofis und -talente in diesem Bereich „besser zu schulen und zu unterstützen“, erklärte VDV-Geschäftsführer Ulf Baranowsky.

„Wenn es um wechselseitige Beleidigungen im Internet geht, so ist dies für alle Beteiligten eine unschöne Situation. Wenn ein Spieler dabei provoziert wurde, hat er grundsätzlich schon das Recht, sich zu wehren, sollte dabei aber das richtige Maß einhalten - was in einer Stresssituation leider oft nicht leicht fällt“, hieß es von VDV-Seite weiter.

Franck Ribéry: VDV äußert sich eindeutig

Im Profifußball stellt sich laut VDV „häufig die Frage, inwieweit privates Fehlverhalten arbeitsrechtlich sanktioniert werden kann. Bei der Beurteilung komme es dabei stets auf die Gegebenheiten im Einzelfall an.“ Sei das „erträgliche Maß“ überschritten worden, habe es sich in der Vergangenheit häufig als gute Lösung erwiesen, sich aufrichtig zu entschuldigen und freiwillig einen Betrag an eine wohltätige Organisation zu spenden, kommentierte Baranowsky. Die VDV habe im aktuellen Fall gegenwärtig kein Mandat von Franck Ribéry.

Manuel Neuer spricht über Twitter-Eklat von Franck Ribéry

Update vom 7. Januar 2019, 13.48 Uhr: Nachdem sich Thomas Müller über den Eklat um Ribéry schon geäußert hatte („Wenn Franck sich angegriffen fühlt, reagiert er auch mit Mitteln, die auf andere überzogen wirken. Er sieht das selbst dann anders. Der Verein musste natürlich reagieren. Er ist ein absoluter Mannschaftsspieler“), hat sich nun auch Manuel Neuer zum Fall geäußert.

„Ich finde, das ist jetzt kein Thema. Ich finde nicht, dass man da eine Debatte draus machen sollte“, so Manuel Neuer im Trainingslager in Doha. Das Verhältnis zwischen Ribéry und Neuer ist weiterhin gut. „Wir sprechen immer miteinander, es ist ja nicht so, dass ich dann beleidigt bin und zwei Tage nicht mit einem spreche. Egal, was es ist, ob positiv oder negativ, wir reden immer miteinander“, so der Keeper. Er hängt den Eklat nicht an die große Glocke.

„Für mich ist das Entscheidende, was er für die Mannschaft macht. Für uns Spieler ist die Frage, wie trainiert und wie spielt er, wie gibt er sich auf dem Platz. Wenn ich sehe, wie er hier arbeitet für die Mannschaft, wie er das letzte Spiel für Frankfurt bestritten hat, dann gibt es da keine Zweifel“, sagt Manuel Neuer. Der Keeper tätigt also schon eine überraschende Aussage, denn auch wenn der Post schon ein paar Tage alt ist, war das nicht die feine Art des Franzosen.

Franck Ribéry: Das ist in den letzten Tagen passiert

München/Doha - Franck Ribéry hat mit seinem Post auf Instagram für viel Wirbel gesorgt. Als er sich bei Salt Bae ein goldenes Steak bestellte, wusste er noch nicht, was das für Auswirkungen haben wird. Follower oder sogenannte Fans vergriffen sich in der Wortwahl. Reizpunkt war, dass das Steak unter anderem 1200 Euro kostete.

Als Reaktion auf die unfreundliche Kommentare auf seinem Profil, antwortete der 35-Jährige mit wüsten Beschimpfungen. „F**** eure Mütter, eure Großmütter und sogar euren Stammbaum.“ Er schulde den Menschen überhaupt nichts, schrieb er. Seinen Erfolg habe er vor allem Gott zu verdanken, ihm selbst und seinen Vertrauten, die an ihn geglaubt haben.

Franck Ribéry: Franzose akzeptiert eine „sehr hohe Geldstrafe“

„Was die Pseudo-Journalisten angeht, die immer nur negativ über mich und meine Taten berichtet haben. Wenn ich etwas spende (denn man hat mir beigebracht, auch zu geben, wenn ich viel bekomme) - warum berichtet dann kein einziges großes nationales Medium davon?"

Wie die tz* erfahren hatte, war Ribéry das Steak spendiert worden. Auch seine Frau Wahiba fand deutliche Worte und verteidigte ihren Gatten. Wegen der harschen Wortwahl wurde der Franzose von den Fans und der Medienwelt harsch kritisiert. Sportdirektor Hasan Salihamidzic verkündete: „Er hat Worte benutzt, die wir als FC Bayern nicht akzeptieren. Ich habe lange mit ihm gesprochen und ihm mitgeteilt, dass er eine sehr hohe Geldstrafe bekommen wird. Und die hat er auch akzeptiert“.

