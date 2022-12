Frankreich gegen Marokko heute live: Krank! Bayern-Star fällt fürs WM-Halbfinale aus

Von: Florian Schimak

Teilen

Frankreich und Marokko kämpfen um den Einzug ins WM-Finale. Wer setzt sich durch? Kurz vor dem Anpfiff gibt‘s Frust bei den Fans des Außenseiters. Der Live-Ticker.

Frankreich – Marokko -:- , Mi. 20 Uhr

, Mi. 20 Uhr Rückschlag für Équipe Tricolore ! Upamecano und Rabiot fallen für WM-Halbfinale aus

! und fallen für aus Fan-Frust beim Außenseiter ! Keine Flüge und keine Tickets

beim ! Keine und keine Ballert Mbappé weiter? Frankreich-Star gefordert

weiter? Frankreich-Star gefordert Zum Aktualisieren drücken Sie F5 oder ziehen Sie den Smartphone-Bildschirm nach unten

Dayot Upamecano fällt für das WM-Halbfinale aus. © IMAGO / Sven Simon

Update vom 14. Dezember, 18.53 Uhr: Die Aufstellung ist da! Wie bereits berichtet, fallen Upamecano und Rabiot aus. Konaté und Fofana beginnen an deren Stelle. Damit steht kein Spieler des FC Bayern in der französischen Startelf! Vielleicht sieht es bei Marokko anders aus. Dort soll Noussair Mazraoui wieder fit sein, nachdem er im WM-Viertelfinale gefehlt hatte.

Frankreich – Marokko -:-

Frankreich: - Marokko: - Tore: -

Update vom 14. Dezember, 18.04 Uhr: Rückschlag für Frankreich! Kurz vor dem WM-Halbfinale melden sich zwei wichtige Stars krankheitsbedingt ab. Sowohl Bayern-Innenverteidiger Dayot Upamecano als auch Juve-Stratege Adrien Rabiot fallen für das WM-Halbfinale gegen Marokko aus. Als Ersatz sollen laut L‘Equipe Yussuf Fofana und Ibrahima Konaté in die Startelf der Équipe Tricolore rücken.

Erstmeldung vom 14. Dezember, 16.43 Uhr: München/Al-Khor – Frankreich gegen Marokko. Diese Partie hätte im Vorfeld der WM 2022 in Katar vermutlich nur die wenigsten als Halbfinale (Teams bei der WM 2022) vorausgesagt. Als erstes afrikanisches Team überstanden die Marokkaner nach dem knappen 1:0-Sieg über Portugal das Viertelfinale.

Jetzt will das Team von Waled Regragui natürlich den letzten Schritt gehen und ins WM-Finale einziehen. Dort würde Argentinien warten. Allerdings müssen die Außenseiter ohne die ganz große Fan-Unterstützung aus der Heimat auskommen.

Wenige Stunden vor dem Anpfiff strich die marokkanische Fluggesellschaft Royal Air Maroc Flüge zwischen Casablanca und Doha. Der Grund: Anhänger hatten ihre Tickets für das Spiel nicht erhalten.

Frankreich gegen Marokko heute live: Großer Frust beim Überraschungsteam vor WM-Halbfinale

Frankreich gegen Marokko heute live: Großer Frust beim Überraschungsteam vor WM-Halbfinale © IMAGO / Russian Look

Die Fluggesellschaft erklärte, die Streichungen der durch Qatar Airways betriebenen Flüge sei „infolge der jüngsten Einschränkungen durch die katarischen Behörden“ erfolgt, ohne genauere Gründe zu nennen. Die Ausfälle betreffen 2100 Passagiere, heißt es.

Den Marokko-Fans sei versichert worden, „dass die Tickets am Flughafen von Doha erhältlich sind“, sagte ein Fan. Der marokkanische Fußballverband FRMF habe ihnen Tickets versprochen, die am Flughafen an die Personen verteilt würden, „die an Bord der RAM-Flüge angekommen sind. Danach wurden wir gebeten, zum Al-Janoub-Stadion zu gehen, aber wir haben nichts gefunden“.

Frankreich gegen Marokko heute live: Sorge um Mbappé? Stürmer-Star enttäuscht

WM-Torschützenkönige: Alle Top-Torjäger von 1930 bis 2018 Fotostrecke ansehen

Und Frankreich? Dort sind wieder einmal alle Augen auf Kylian Mbappé gerichtet. Der Stürmer-Star steht aktuell bei fünf Treffern und führt die Torjägerliste der WM an. Gegen England (2:1) war der 23-Jährige allerdings weitestgehend abgemeldet. Müssen sich die Franzosen Sorgen um ihren Goalgetter machen?

In ein paar Stunden werden wir es erfahren. Dann trifft Frankreich im WM-Halbfinale mit Mbappé auf den Außenseiten Marokko. (smk/sid)