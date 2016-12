FSV gewinnt Hessenderby, Wehen-Fans schmeißen Böller

Polizeieinsatz in Bornheim

Frankfurt - Der FSV Frankfurt hat das Hessen-Derby in der 3. Fußball-Liga gegen den SV Wehen Wiesbaden gewonnen und damit die sportlichen Sorgen beim Rivalen vergrößert.

Nach der 1:3 (1:2)-Niederlage beim Zweitliga-Absteiger überwintert der SVWW mit 20 Punkten als Tabellen-18. auf einem Abstiegsplatz. Dabei ging es für die Gäste am Samstag gut los: David Blacha traf in der 25. Minute zur Führung. Cagatay Kader (30.), Maurice Deville (35.) und Fabian Schleusener in der Nachspielzeit schossen dann aber den verdienten Sieg für die Hausherren heraus. Frankfurt verbesserte sich mit 26 Zählern auf Rang zwölf.

Vor dem Spiel hatten Fans des SV Wehen Wiesbaden für einen Polizeieinsatz gesorgt: Rund 60 bis 80 von ihnen hätten im Stadtteil Bornheim Pyrotechnik gezündet, sagte eine Sprecherin der Frankfurter Polizei. Es seien unter anderem Böller geworfen worden. FSV-Anhänger waren laut Polizei nicht in der Nähe. Die Personalien seien festgestellt und Platzverweise ausgesprochen worden. Anschließend seien die Ruhestörer zur S-Bahn Richtung Wiesbaden begleitet worden. (dpa)

