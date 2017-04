FSV führt 2:0 und verliert dann 2:3

Frankfurt - Der FSV Frankfurt ist nach der 2:3 (2:0)-Niederlage beim Tabellenführer MSV Duisburg kaum noch vor dem Abstieg aus der 3. Fußball-Liga zu retten. Als Tabellenvorletzter trennen den FSV vier Punkte von einem Nichtabstiegsplatz.

Sollten nach dem Insolvenzantrag noch weitere neun Zähler abgezogen werden, würden auch Siege in den vier verbleibenden Partien nicht mehr zum Klassenverbleib reichen.

Catagay Kader (12.) und Bentley Baxter Bahn (20.) schossen den FSV beim Spitzenreiter zur überraschenden Führung. Doch innerhalb von nur acht Minuten ging Duisburg durch Treffer von Onuegbu (54.), Streker (58./Eigentor) und Hajri (62.) in Führung und zerstörte die Träume vom zweiten Frankfurter Sieg in diesem Jahr. Yannick Stark sah in der 90. Minute zudem die Gelb-Rote Karte.

Dem SV Wehen Wiesbaden rettete Torhüter Marius Kolke mit zwei parierten Elfmetern das 1:1 (0:1) gegen den Aufstiegsaspiranten Jahn Regensburg und damit einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf der 3. Liga. (dpa)

