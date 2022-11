Stadt Fulda baut das Stadion um - 18 Millionen Euro Kosten

Teilen

Die Fortschritte an den Stehtribünen im Stadion in der Johannisau sind zu erkennen. © Joscha Reinheimer

Die Stadt Fulda baut das Stadion in der Johannisau für 18 Millionen Euro aus - und plant weitere Umbaumaßnahmen. Lesen Sie mehr:

Mehr zum Thema Stadionumbau: Erster Bauabschnitt kostet 18 Millionen Euro

Das in die Jahre gekommene Stadion in Fulda wird saniert. Nicht nur Regionalligist SG Barockstadt profitiert von dem Umbau, auch Vereine anderer Sportarten. Bei torgranate.de erfahren Sie, warum die Sanierung des Stadions in Fulda so teuer wird, welche weiteren Schritte geplant sind und wie viele Zuschauer bald reinpassen sollen.

Das Land Hessen hat erst kürzlich die Umbaumaßnahmen mit einer Förderung von einer Million Euro unterstützt.