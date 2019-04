Fußball-Star tödlich verunglückt - Klub-Präsident macht schlimme Andeutung

Ein Kleinbus mit Spielern des türkischen Erstligisten Alanyaspor ist auf der Heimfahrt von einem Auswärtsspiel verunglückt. Ein tschechischer Nationalspieler starb.

Alanya - Der tschechische Fußball trauert um Josef Sural. Der 20-malige Nationalspieler verstarb nach einem Verkehrsunfall am Sonntag im Alter von 28 Jahren, das teilte sein türkischer Klub Alanyaspor am Montagmorgen mit.

Auf der Rückreise vom Auswärtsspiel bei Kayserispor (1:1) verunglückte der Minibus mit dem Offensivspieler an Bord, Sural und sechs seiner Teamkollegen wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort erlag er seinen schweren Verletzungen. Der Mittelfeldmann war erst im Winter von Sparta Prag in die türkische SüperLig gewechselt. Im Spiel am Sonntag kam er nicht zum Einsatz.

Kayseri deplasmanı dönüşü 7 futbolcumuzu taşıyan özel minibüsün yaptığı kazada ağır yaralanan Çek futbolcumuz Josef Sural Alanya Özel Anadolu Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başımız sağolsun. pic.twitter.com/DpHjP4xhnE — Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) April 29, 2019

Nach Angaben des Klub-Bosses Hasan Cavusoglu, der sich auf Polizei-Informationen berief, seien zwei Fahrer an Bord des Busses gewesen. Diese seien jedoch beide eingeschlafen.

