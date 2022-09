„Zum Glück gab es keine Toten“: Experte sieht wachsende Gewaltbereitschaft bei Fußball-Ultras

Ausschreitungen

+ © Imago (2x) - tz Collage Links eine Schlägerei im Rahmen des Nizza-Köln-Spiels, rechts Rauchbomben beim Marseille-Frankfurt-Match. Negative Ultra-Seiten. © Imago (2x) - tz Collage

Gewaltbereite Fußball-Fans, wie schlimm ist es wirklich? Ein Fan-Experte hat nun Stellung genommen und seine Sicht geschildert.

Berlin - Für Fußball-Fans war die Corona-Zeit nicht leicht. Vor allem für die Anhänger, die ihren Vereinen bis in die hinterste Ecke der Welt nachreisen, um im Stadion ihre Unterstützung zu zeigen. Als die Arenen dann wieder voll waren, wurden die Wünsche vieler Supporter erhört. Die Rückkehr in die Stadien wurde gefeiert, doch mit ihr kam auch die negative Seite zurück.

Fußball-Ultras: Negative Seiten der Anhänger

Natürlich verhält sich der Großteil in den Stadien angemessen. Doch Ausschreitungen wie der Becherwurf in Bochum in der Saison 2021/2022, die Platzstürme am Ende der Spielzeit mit fadem Beigeschmack oder Bremer Fans, die den Rasen während der Spielzeit stürmten und Elfer-Held Gikiewicz vom Gegner Augsburg anschrien, sind schlechte Beispiele. In der 2. Bundesliga warf ein Nürnberger Fan dem Darmstädter Eckenschützen Tobias Kempe einen Becher auf den Kopf. Unschöne Szenen, die vor allem im Europapokal ein noch größeres Ausmaß fanden.

+ Tobias Kempe am Boden, nachdem ihn ein Becher aus der Nürnberger Kurve traf. © IMAGO/Florian Ulrich

Fan-Experte Michael Gabriel sieht die jüngsten Ausschreitungen im Europapokal als Beleg für eine wachsende Gewaltbereitschaft. „Das hat innerhalb der Ultragruppen unseres Erachtens noch eine größere Bedeutung, eine größere Wertigkeit bekommen“, sagte der Leiter der Koordinationsstelle Fanprojekte dem Deutschlandfunk. Bei bestimmten Spielen würden Anhänger, für die das Thema Gewalt positiv besetzt sei, „dominieren und sozusagen den Ton setzen“, erklärte Gabriel.

„Zum Glück keine Toten“: Fankrawalle der Ultras besorgen Experten

Zuletzt hatte es bei den Gastspielen des 1. FC Köln in Nizza und von Eintracht Frankfurt in Marseille heftige Fankrawalle gegeben. Laut Gabriel sei die jüngste Häufung gewalttätiger Vorfälle auf internationaler Ebene besorgniserregend und in ihrer Dimension „sehr, sehr verstörend“. Seiner Ansicht nach sei es Glück gewesen, dass es bei den beiden Europacup-Partien in Frankreich „keine Toten gegeben hat“.

Wichtig ist zu erwähnen, dass nicht jeder Fan in der Kurve zu schlimmen Taten bereit ist, die einigen wenigen, die es sind, verzerren das Bild und sorgen eben für die Vorurteile.