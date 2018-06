Nächste WM-Panne? Matratzen könnten Aufschluss über belgischen Kader geben

Belgien zählt zu den Geheimfavoriten auf den WM-Titel. Trainer Robert Martinez muss vor der Abreise nach Russland noch fünf Spieler aus seinem Aufgebot streichen. Dank der Matratzen scheinen die Namen des Quintetts bekannt zu sein.

Tubize - Ist das Geheimnis um den belgischen WM-Kader längst gelüftet? Eigentlich will Nationaltrainer Roberto Martinez sein endgültiges Aufgebot für die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) erst am Montag bekanntgeben. Doch die Schlafmatratzen der belgischen Spieler könnten nun bereits früher verraten haben, wer für den Geheimfavoriten bei der WM dabei ist.

In einem Fernseh-Beitrag war am Donnerstagabend zu sehen, wie die mit Namen versehenen Matratzen nach Russland transportiert wurden. Dem Bericht zufolge fehlten die Schlafgelegenheiten für die fünf Spieler Leander Dendoncker, Jordan Lukaku, Matz Sels, Adnan Januzaj und Christian Kabasele. Für den Gladbacher Thorgan Hazard ist dagegen eine Matratze vorgesehen. Belgien trifft in Russland auf England, Panama und Tunesien.

dpa