WM 2018: Kroatien in Gruppe D - Alle Infos

Etliche Topstars im Team

+ © picture alliance / Roger Steinma / Roger Steinman Bei der WM 2018 in Russland tritt Kroatien in Gruppe D an. © picture alliance / Roger Steinma / Roger Steinman

Bei der WM 2018 in Russland tritt Kroatien in Gruppe D an. Hier finden Sie alle Informationen zur Mannschaft.