Gastgeber und Teilnehmer: Frauen-WM 2023 sorgt für Besonderheiten

Von: Nils Wollenschläger

Deutschland bereitet sich auf die Frauen-WM 2023 vor. © Sebastian Gollnow/dpa

Die Frauenfußball-WM 2023 bringt zwei Besonderheiten mit sich. Hier finden Sie die wichtigsten Infos zur neunten Weltmeisterschaft:

Bei der Frauen-WM 2023 gibt es gleich zwei Premieren. Zum ersten Mal überhaupt wird das Turnier in zwei Ländern (Australien und Neuseeland) ausgetragen – und erstmals nehmen 32 statt 24 Nationen an der Weltmeisterschaft teil.

Das Eröffnungsspiel steigt am 20. Juli in Auckland, das Finale ist für den 20. August in Sydney terminiert. (nwo)