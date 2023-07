Generalprobe vor Start: Alle Infos zum letzten Testspiel des 1. FC Saarbrücken

Von: Nils Wollenschläger

Rüdiger Ziehl ist Trainer beim 1. FC Saarbrücken. © Ronny Hartmann/dpa

Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken absolviert am Samstag (29. Juli) sein letztes Testspiel der Vorbereitung. Hier finden Sie alle Infos zur Partie:

Nach dem knapp verpassten Aufstieg will der 1. FC Saarbrücken in der 3. Liga wieder angreifen. Am Samstag (29. Juli) absolvieren die Saarländer ihr letztes Testspiel vor dem Saisonstart.

Am ersten Spieltag der 3. Liga müssen die Saarländer gegen Aufsteiger SSV Ulm ran. (nwo)