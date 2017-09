Goretzka: „Den hätte meine Oma gemacht“

Erst zirkelte Leon Goretzka einen Freistoß in den Winkel, dann schoss er aus fünf Metern völlig frei drüber: Der Confed-Cup-Sieger war beim 1:1 (1:0) von Schalke 04 im Duell mit Bayer Leverkusen der Hauptdarsteller.

Gelsenkirchen - "Wenn ich nicht vor dem Tor so in Panik gerate und in die Nordkurve schieße, machen wir das 2:0, dann wäre es gelaufen gewesen", sagte der Nationalspieler selbstkritisch.

Der 22-Jährige hatte die Königsblauen mit einem direkt verwandelten Freistoß in Führung gebracht (34.). Nach der Pause vergab er die große Chance zum 2:0, als er am Fünfmeterraum an den Ball kam, ihn aber über die Latte setzte (56.). "Den hätte meine Oma gemacht", sagte Goretzka bei Eurosport. Fünf Minuten später gelang dem eingewechselten Leon Bailey der Ausgleich.

Schalke verpasste mit dem dritten Spiel in Folge ohne Sieg den Sprung auf den fünften Tabellenplatz. Reif für einen Europapokalrang ist das Team auch unter dem neuen Trainer Domenico Tedesco noch nicht. Gegen Leverkusen hatten die Königsblauen extrem passiv begonnen, um nicht in Konter zu laufen. Der starke Torhüter Ralf Fährmann verhinderte mit mehreren Paraden die dritte Niederlage in Folge. Dennoch meinte Goretzka: "Man kann eine stetige Entwicklung der Mannschaft sehen."

sid