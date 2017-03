Großkreutz im Krankenhaus: Prügelei mit Teenagern?

Stuttgart - Weltmeister Kevin Großkreutz vom VfB Stuttgart wird nach einer Schlägerei im Krankenhaus behandelt. Einen Tag nach dem Bekanntwerden der Angelegenheit kommen weitere Details ans Licht.

Einen Tag, nachdem bekanntgeworden war, dass Fußball-Weltmeister Kevin Großkreutz vom VfB Stuttgart nach einer Schlägerei in einem Krankenhaus behandelt werden musste, kommen nun weitere Details des Vorfalls ans Licht.

Nach Informationen der Bild soll der 28-Jährige sich dabei mit Teenagern im Alter zwischen 16 und 19 Jahren geprügelt haben, nachdem er zuvor auf einer Oberstufen-Party in der Nobel-Disko „Perkins Park“ gewesen war. Großkreutz‘ Begleiter selbst sollen demnach erst zwischen 16 und 18 Jahre alt gewesen sein. Nach dem Verlassen der Diskothek soll es dann auf dem Wilhelmsplatz in Stuttgart zu der Prügelei gekommen sein, in deren Verlauf der Ex-Dortmunder mit Faustschlägen verletzt wurde.

Die Polizei hatte am Dienstag von einer Auseinandersetzung zweier Gruppen auf dem Stuttgarter Wilhelmsplatz berichtet. Demnach war ein 28 Jahre alter Mann nach einem Faustschlag mit einer Platzwunde am Kopf ins Krankenhaus gebracht worden. Ein 16 Jahre alter Mann aus der gleichen Gruppe sei ebenfalls geschlagen und ohne sichtbare äußere Verletzungen im Krankenhaus versorgt worden.

Dem Weltmeister von 2014 gehe es "den Umständen entsprechend gut. Aller Voraussicht nach kann er das Krankenhaus am Mittwoch wieder verlassen", hieß es in der Mitteilung des VfB Stuttgart am Dienstag. Großkreutz werde nach dem Vorfall Anzeige erstatten. Großkreutz hatte in der Nacht zum Mittwoch vorübergehend das Krankenhaus verlassen. Der 28-Jährige traf sich auf dem Vereinsgelände mit Manager Jan Schindelmeiser zu einem Gespräch, wie ein Sprecher bestätigte. Anschließend wurde Großkreutz für weitere Untersuchungen zurück im Krankenhaus erwartet.

Im Nachmittag waren im Internet Bilder aufgetaucht, die Großkreutz mit einer Platzwunde am Hinterkopf sowie einem Kopfverband und stark geschwollenem Gesicht zeigen.

Großkreutz hatte dem VfB am Sonntag im Südwestderby gegen den 1. FC Kaiserslautern (Stuttgart gewann mit 2:0) wegen einer Entzündung im Sprunggelenk gefehlt. "Es ist alles sehr gereizt, wir wollen ihn schützen. Wir haben es zusammen entschieden", sagte VfB-Trainer Hannes Wolf. Die Entzündung ist eine Folge mehrerer Schläge auf den Fuß, die Großkreutz in den vergangenen Wochen erlitten hatte.

