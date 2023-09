„Ob man ihn jetzt noch halten kann, bezweifle ich“ – Matthäus zählt Flick nach Japan-Desaster an

Von: Jannek Ringen, Florian Schimak

Deutschland traf am Samstagabend auf Japan. Diese Partie war mehr als nur ein Testspiel. Daher gab es viel zu besprechen. Die Stimmen zum Spiel.

Wolfsburg/München – Das DFB-Team traf am Samstagabend in Wolfsburg auf Japan. Dabei handelte es sich auf dem Papier zwar um ein Testspiel, doch aufgrund der Gemengelage in Fußball-Deutschland war bei diesem Spiel sehr viel Druck auf dem Kessel.

Der Grund: Die desolaten Auftritte der Nationalelf während der WM und vor allem beim Testspiel-Trio im Juni. Hansi Flick steht ein Dreivierteljahr vor der EM 2024 im eignen Land mit dem Rücken zur Wand. Nach dem 1:4-Debakel gegen Japan nun umso mehr. Von Lothar Matthäus wurde der Bundestrainer nach dem Schlusspfiff umgehend angezählt.

Lothar Matthäus (RTL-Experte) nach dem Spiel über ...

... die Partie: „Das Schlimme ist, das Ergebnis geht ja in Ordnung. Die Japaner hatten noch drei, vier gute Chancen, wo sie alleine auf ter Stegen zugelaufen sind.“

... die Zukunft von Hansi Flick: „Es ist mehr als eine Diskussion nach dem Spiel. Ich weiß ja auch, was in den letzten Monaten gelaufen ist beim DFB. Da haben nicht mehr viele hinter Hansi Flick gestanden. Rudi Völler ja, aber ob man ihn jetzt noch halten kann – das bezweifle ich.“

... einen möglichen Flick-Nachfolger: „Oft hat der DFB vielleicht keinen Plan B, aber es geht ja auch um die Stimmung im Land.“

... die Probleme in der Mannschaft: „Ich glaube, dass das Zwischenmenschliche nicht mehr so ist, wie es nach draußen getragen wird.“

... die Einstellung der DFB-Elf: „Ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft keine Einheit ist, zumindest sieht man es auf dem Platz nicht. Sie ist nicht diese Einheit, die eine gute Europameisterschaft spielen kann.“

... mögliche Alternativen zu Flick: „Wenn man Hansi nicht mehr vertraut, dann muss man drüber nachdenken. Julian Nagelsmann und Oliver Glasner sind zwei Trainer, die frei wären. Aber wollen sie das überhaupt? Julian Nagelsmann steht ja noch unter Vertrag, da müsste der DFB wohl eine Ablöse zahlen. Würde der FC Bayern dem DFB entgegenkommen? Auch Rudi Völler wäre selbst eine Alternative. Aber noch ist Hansi der Trainer, wir müssen abwarten, was die Verantwortlichen nun machen. Es sprechen viele Dinge dagegen. Nicht nur die Ergebnisse, auch die Stimmung im Stadion. Die Medien werden Hansi morgen zerlegen, zurecht zerlegen.

Lothar Matthäus zählte Hansi Flick nach dem Debakel gegen Japan an. © IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Hansi Flick (Bundestrainer) nach dem Spiel über ...

... seine Stimmung nach der Blamage: „Erstmal ist man total enttäuscht. Man muss anerkennen, dass Japan eine gute Mannschaft hat. Wir haben aktuell nicht die Mittel, so eine Defensive zu schlagen. Die Mannschaft hat es immer wieder versucht, dann kamen wieder individuelle Fehler hinzu, die hat Japan dann ausgenutzt und verdient so hoch gewonnen.“

... die Gründe, für die Niederlage: „Wir waren nicht in der Verfassung, so eine Mannschaft zu schlagen. Sie haben die Basics drauf. Wir im deutschen Fußball müssen aufwachen. Dass die Enttäuschung groß ist, ist klar. Die ist bei uns auch.“

... die Probleme im deutschen Fußball: „Wir haben verschiedene Positionen, wo wir uns steigern müssen. Es hilft jetzt nichts, Schuldzuweisungen zu tätigen. Wir haben richtig einen auf den Deckel bekommen. Jetzt müssen wir uns schütteln und es gegen Frankreich besser machen.“

... die Trainer-Diskussion und ob er noch der richtige Bundestrainer sei: „Ich glaube es, aber ich kann nicht absehen, was noch kommt. Wir und das Trainer-Team versuchen alles. Ich finde, wir machen das gut und ich bin der richtige Trainer.“

... die Probleme in der Mannschaft: „Es ist ein gewisser Druck da. Aber wir haben momentan nicht das Selbstverständnis, solche Rückschläge wegzustecken.“

... das anstehende Frankreich-Spiel: „Wir haben bewusst solche Spiele ausgesucht. Momentan klappt es nicht mit dem Ergebnis. Wir wollen fighten und einander unterstützen – da werden wir den Fokus draufsetzten.“

Hansi Flick steht nach dem Debakel gegen Japan gehörig unter Druck. © IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Rudi Völler (DFB-Sportdirektor) nach dem Spiel über ...

... seine Gefühle nach dem Spiel: „Wir sind alle noch unter Schock. Die Atmosphäre waren top, die Fans waren auf unserer Seite. Bis zum 1:1 haben uns die Fans unterstützt und dann haben wir zu viele Fehler gemacht. Es war eine Blamage, aber auch in der Höhe verdient. So eine Niederlage tut weh.“

... Hansi Flick und ob er noch Bundestrainer bleiben wird: „Wir sollten uns erstmal sammeln. Morgen wird ein bisschen trainiert. Dann spielen wir gegen Frankreich. Danach sollten wir erstmal in uns gehen und überlegen, wie es weitergeht.“

.... eine mögliche Angst vor der EM: „Ja, was heißt Angst? Das letzte Spielen sind ja alle schlecht gelaufen und es hat ja halt auch Gründe, warum wir in den letzten großen Turnieren ausgeschieden sind. Wir gehören einfach nicht mehr zur ersten Garde. Jetzt muss ich erstmal schlafen und dann sehen wir weiter.“

Joshua Kimmich (DFB-Team) über ...

... die Blamage gegen Japan: „Ich glaube, dass es unter dem Strich eine verdiente Niederlage war, sogar in der Höhe. Die Japaner hatten sogar noch ein paar Chancen. Von uns war da nichts mehr. (…) In der zweiten Halbzeit ist es deutlich zu wenig. Es ist nicht so, dass wir nicht wollen. Wir bekommen aber unsere Qualität nicht auf den Platz. Es mangelt an Selbstvertrauen.“

... das schwache DFB-Team: „Natürlich haben wir sehr viel Qualität. Trotzdem sprechen wir immer nur davon, dass wir viel Qualität haben. Wir sehen sie aber viel zu selten. Das muss uns zu denken geben, und da müssen wir unsere eigene Qualität infrage stellen. Wir Spieler stehen auf dem Platz, ich nehme uns Spieler in die Pflicht.“

Ilkay Gündogan (DFB-Kapitän) nach dem Spiel über ...

... das Spiel, das die größte Blamage einer DFB-Elf war: „Ich weiß nicht, ob ich das Wort so benutzen würde. Fakt ist, dass die Japaner klar besser waren. Sie waren uns in allen Belangen überlegen. Hinzu kommt, dass wir zu viele individuelle Fehler machen. Man muss zugeben, dass man mit solchen Mannschaften wie heute auf Augenhöhe ist. Das ist hart. Aber der Trend spricht für sich. Anspruch und Realität liegen weiter voneinander entfernt.“

... die mögliche fehlenden Qualität: „Wir sind grad nicht gut genug. Das ist die Realität. Wir müssen relativ weit unten anfangen. Vielleicht denken wir auch, dass wir besser sind als wir wirklich sind.“

... Hansi Flick und ob er noch der richtige Trainer ist: „Er ist motiviert, hält gute Ansprachen. Es ist keine Trainer-Frage. Auch die Mannschaft muss sich hinterfragen.“

Marc-André ter Stegen (DFB-Keeper) nach dem Spiel über ...

... die Stimmung in der Kabine: „Ich war gerade in der Kabine und waren absolut selbstkritisch.“

.... Hansi Flick und ob er noch der richtige Trainer ist: „Ja, absolut. Es ist immer leicht zu sagen, es ist der Trainer. Er hat eine sehr gute Elf auf den Platz gestellt, aber wir haben es nicht umgesetzt.“

... die möglichen Probleme innerhalb der Mannschaft: „Wir kriegen es im Moment nicht auf den Platz. Ich bin ehrlich, wir haben eine tolle Truppe. Aber es ist fragwürdig, warum wir das nicht auf den Platz bekommen. Das war heute wieder ein Schlag.“

Hansi Flick spricht vor dem Länderspiel bei RTL. © IMAGO/ Germany v Colombia

Hansi Flick (Bundestrainer) vor dem Spiel über ...

… die Entscheidung Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger aufzustellen: „Wir haben uns Gedanken gemacht nach den Spielen im März und Juni. Ich habe auch lange mit Jo diskutiert und er hat gesagt, er macht es. Er ist ein absoluter Teamplayer. Wir spielen das ein bisschen anders, wir werden mit einer Dreierkette aufbauen, dabei rückt er auf seine Sechser-Position vor.“

Lothar Matthäus (RTL-Experte) vor dem Spiel über ...

… die ungewohnte Position von Joshua Kimmich: „Es ist kein Experiment, Kimmich ist da groß geworden. Er ist vom Rechtsverteidiger ins Mittelfeld gekommen.“

... die Verbindung zwischen dem Bundestrainer und der Mannschaft: „Ich habe das Gefühl, dass das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft zu 100 Prozent in Ordnung ist.“

