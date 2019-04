HSV macht sich mit Twitter-Panne zur absoluten Lachnummer

Das anstehende Spiel gegen den 1. FC Köln wollte der HSV mit einem besonderen Tweet werben und wählt eine Fans-Abbildung. Schade nur, dass das nicht die HSV-Fans sind.

Beim HSV kam es zu einer lustigen Twitter-Panne

In einem Tweet des Vereins aus Hamburg wurden die Fans vom 1. FC Magdeburg versehentlich abbgebildet

Das passierte, weil die zwei Mannschaften ähnliche Vereinsfarben haben

Viele Fans machen sich überden Hamburger SV lustig

Hamburg - Fehler passieren, das ist normal. Doch wenn man eine wichtige Fußballmannschaft repräsentiert, sollte man vielleicht ein bisschen besser darauf aufpassen, was man auf den sozialen Netzwerken postet. Das musste das Social-Media-Team des HSV Hamburg am Donnerstag (11.04) lernen, wie nordbuzz.de* berichtet.

Lustige Twitter-Panne beim HSV Hamburg: So kam es dazu

Zugegeben: Bei diesem Fehler kann man wirklich Verständnis haben. Denn es gibt eine wichtige Sache, die den HSV Hamburg und den 1. FC Magdeburg verbindet und das sind die Farben der Vereine: Beide Mannschaften spielen nämlich in blau-weißen Trikots. Doch damit ist auch Schluss mit Ähnlichkeiten. Ganze 12 Tabellenplätze trennen die zwei Vereine und während der HSV sich im Kampf um den Wiederaufstieg in die Bundesliga befindet, kämpft Magdeburg um den Klassenerhalten in der zweiten Liga. Unterschiedlicher könnten die Mannschaften eigentlich nicht sein.

Und doch hat es das Social-Media-Team des HSV geschafft, die Vereine durcheinander zu bringen. Auf Twitter wollten die Social-Media-Manager der Zweitligisten mit einem besonderen Post für das anstehende Spiel gegen den 1. FC Köln am kommenden 15. April werben. Dafür wählten sie ein Hintergrundbild, in dem mehrere jubelnde Fans zu sehen sind, die blau-weißen Schals halten. So weit, so gut. Schade nur, dass es sich dabei um die falschen Fans handelt!

HSV verwechselt Fans auf Twitter: Magdeburg fühlt sich geehrt

Bei einer näheren Betrachtung ist "Magdeburg" deutlich auf den Schals zu lesen. Ein Detail, das nicht unbemerkt blieb. Vor allem beim Social-Media-Team des 1. FC Magdeburg, das sich sofort mit einem Tweet bei den Tabellen-Zweiten meldete: "Lieber @HSV, es ehrt uns, dass es unsere Fans auf eure Veranstaltungsgrafik geschafft haben, aber sie gehören uns."

Lieber @HSV, es ehrt uns, dass es unsere Fans auf eure Veranstaltungsgrafik geschafft haben, aber sie gehören uns.

_____#EINMALIMMER pic.twitter.com/rlbTWwNWR9 — 1. FC Magdeburg (@1_FCM) 11. April 2019

Auch die Fans beider Mannschaften machten sich sofort über den Fehler lustig. Ein User schreibt zum Beispiel: "Irgendwie schon lustig. Hoffe, die HSV Fans sehen das mit ähnlichem Humor." Ein Magdeburg-Fan will wissen, warum es zu der Verwechslung kam: "Wir sehen einfach besser aus..." Und ein weiterer User ist der Meinung, dass man die Sache hätte anders regeln können: "Ne kurze Direktnachricht an die KollegenInnen des @HSV wäre lässiger gewesen. Aber das ist vermutlich nicht so hip."

Die Antwort des HSV ließ natürlich nicht lange auf sich warten. Auf Twitter veranstalteten sie ein kleines Fehlersuche-Spiel für den 1. FC Magdeburg - diesmal allerdings mit Absicht.

Moin, lieber @1_FCM Ihr wart richtig schnell Weil es so viel Spaß gemacht hat, haben wir noch etwas für euch vorbereitet Findet ihr hier auch alle 6⃣ Fehlerchen? #nurderHSV pic.twitter.com/il3RahIcCU — Hamburger SV (@HSV) 12. April 2019

