Live-Ticker: Hamburg gegen Leipzig - Wer kommt ins Finale?

Hamburg - Der Hamburger SV steht im Halbfinale des DFB-Pokals und trifft auf RB Leipzig. Für den Zweitligisten aus dem Norden ein Erfolg, mit dem nach der Abstiegssaison nicht sofort wieder zu rechnen war. Allerdings ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem die erfolgshungrigen Hamburger nach mehr streben als „nur“ dem Halbfinaleinzug. Als noch immer Zweiter in der 2. Liga winkt der Aufstieg - dank des DFB-Pokals sogar auch noch der internationale Wettbewerb. Ob das dann nicht doch zu früh kommt?

Fakt ist, dass der HSV als großer Außenseiter in die Partie geht. RB Leipzig spielt derzeit ein Team nach dem anderen schwindelig und hat den dritten Platz in der Bundesliga so gut wie sicher. Gegen Borussia Mönchengladbach feierte die Mannschaft den siebten Auswärtserfolg in Serie - in Hamburg kann Nummer acht zur erstmaligen Teilnahme im Finale führen. Die aktuelle Formkurve spricht - zusätzlich zur Qualität - für Leipzig. Hamburg konnte aus den letzten drei Heimspielen nur über einen Punkt jubeln. Tiefpunkt war die 2:3-Niederlage am 16. März gegen SV Darmstadt nach einer 2:0-Führung im heimischen Volksparkstadion.

Wer auf den Gewinner wartet, wird erst am Mittwoch zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern München ermittelt.