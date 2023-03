Hansa Rostock empfängt Karlsruher SC: Hier können Sie die Partie live verfolgen

2. Bundesliga

+ © Uli Deck/dpa Hansa Rostock empfängt den Karlsruher SC. © Uli Deck/dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Marco Büsselmann schließen

Weitere schließen

Hansa Rostock empfängt am Sonntag in der 2. Bundesliga den Karlsruher SC. Alle Infos zur Begegnung finden Sie hier:

Lesen Sie auch Hansa Rostock empfängt Karlsruher SC – Infos zum KSC-Spiel heute im Live-Ticker Hansa Rostock empfängt Karlsruher SC – Infos zum KSC-Spiel heute im Live-Ticker

Nach drei Siegen in Serie fährt der Karlsruher SC am Sonntag (5. März) mit Selbstvertrauen zu Hansa Rostock, dennoch warnt Co-Trainer Zlatan Bajramovic, der bei der Pressekonferenz am Freitag den an einem grippalen Infekt leidenden KSC-Chefcoach Christian Eichner vertreten hat, vor den Hanseaten und deren Fans. „Ich habe es noch nie lauter erlebt als in Rostock“, sagt der 43-Jährige. Hansa Rostock gegen Karlsruher SC – bei HEIDELBERG24 können Sie die Partie in der 2. Bundesliga live verfolgen.

Anstoß im Ostseestadion ist um 13:30 Uhr. (mab)