Heidenheim kommt Aufstieg näher - Sandhausen steigt ab

Teilen

Heidenheim setzte sich gegen Sandhausen durch und festigte den zweiten Tabellenplatz. © Stefan Puchner/dpa

Der 1. FC Heidenheim hat im Fernduell mit dem Hamburger SV um den zweiten Aufstiegsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga vorgelegt.

Berlin - Das Team von Trainer Frank Schmidt gewann am vorletzten Spieltag gegen den SV Sandhausen mit 1:0 (0:0) und baute den Vorsprung auf den HSV vorübergehend auf vier Punkte aus. Sollten die Hamburger im Spätspiel (20.30 Uhr/Sky) gegen die SpVgg Greuther Fürth verlieren, stünde Heidenheim als zweiter Aufsteiger der Zweitligasaison fest. Bereits am Freitag hatte Tabellenführer SV Darmstadt 98 durch ein 1:0 gegen den 1. FC Magdeburg die Rückkehr in die Bundesliga perfekt gemacht.

Regensburg feierte einen Auswärtssieg in Braunschweig. © Swen Pförtner/dpa

Sandhausen hat durch die Niederlage auch keine theoretischen Chancen mehr auf den Klassenerhalt und steht als erster Absteiger der Zweitligasaison fest. Jahn Regensburg steht trotz des 2:1 (1:1)-Auswärtssiegs bei Eintracht Braunschweig vor dem Gang in die Drittklassigkeit. Regensburg hat einen Spieltag vor Saisonende drei Punkte Rückstand auf Arminia Bielefeld auf Relegationsplatz 16 und zudem die deutlich schlechtere Tordifferenz. Bielefeld trennte sich vom SC Paderborn 2:2 (2:1). dpa