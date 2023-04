„Ich hatte mit Hasan Probleme“: Whiskey-Cola-Gerland spricht live im Doppelpass über sein Bayern-Aus

Hermann Gerland sorgte bei seinem Auftritt im Sport1-Doppelpass für viele humorvolle Momente. Gleichzeitig offenbarte er die Gründe für sein Aus beim FC Bayern.

München - Denkwürdiger Auftritt von Hermann Gerland im Sport1-Doppelpass. Die Kultfigur der Bundesliga lieferte in der beliebten TV-Runde am Sonntagmittag den einen oder anderen Spruch, der für Lacher sorgte. Der „Tiger“ hatte aber auch Phasen, in denen er sehr ernst wurde. Beispielsweise, als es um sein Aus beim FC Bayern München ging.

Hermann Gerland verließ den FC Bayern München nach 25 Jahren

Gerland war mit Unterbrechungen 25 Jahre lang für den deutschen Rekordmeister in unterschiedlichsten Funktionen tätig. Der gebürtige Bochumer trainierte die U19 und die zweite Mannschaft, war bei den Profis unter anderem Co-Trainer von Jupp Heynckes, Pep Guardiola, Louis van Gaal, Carlo Ancelotti und Hansi Flick.

„Ich hatte 25 wunderbare Jahre, habe unter den besten Trainern der Welt und mit den besten Spielern gearbeitet. Ich bin sehr glücklich, dass mich damals auch Hansi Flick noch dazugeholt hat und ich mit ihm noch so viele Titel gewonnen habe. Als er dann ging, bin ich auch gegangen“, sagte Gerland, der einem Millionen-Publikum auch die Gründe für seinen Abschied erklärte.

„Ich hatte mit Hasan Probleme“: Gerland spricht live im Doppelpass über sein Bayern-Aus

„Es passiert doch, dass zwei Menschen sich nicht abkönnen“, leitete Gerland ein, ehe er nach kurzer Nachfrage von Sport1-Chefredakteur Pit Gottschalk noch konkreter wurde: „Ich hatte mit Hasan Probleme.“ Gemeint war der aktuelle Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Das Bayern-Urgestein leitete die Nachwuchsabteilung, als es feststellen musste, dass es nicht mehr ganz passte. „Ich habe Entscheidungen getroffen, dann aber gemerkt, es läuft nicht so richtig. Es wurde mehr erzählt als trainiert“, sagte Gerland, der mittlerweile Co-Trainer der deutschen U21-Nationalmannschaft ist.

Gerland nach seinem Bayern-Aus: „Habe mich da nicht mehr gesehen“

Die Vorbereitung auf den Spieltag war dann plötzlich „matchday minus one oder two“, nach Gerlands Empfinden wurde zu viel Aufhebens um den modernen Fußball gemacht, wie er in der Talkrunde weiter erläuterte. Seine Haltung am Bayern-Campus war dagegen eine andere: „Wenn du junge Leute ausbilden willst, musst du die mit der nötigen Wettkampfhärte ausstatten.“

So trennten sich schließlich die Wege. Das Münchner Selbstverständnis, das „Mia san Mia“ sei heute „anders, als es vor zehn Jahren war. Es entwickelt sich weiter. Ich habe mich da nicht mehr gesehen.“ Zuletzt hatte auch Lothar Matthäus schon über die Veränderungen beim FC Bayern gesprochen. Deshalb kam es am Samstag vor dem Klassiker zwischen dem FCB und BVB zu einer lebhaften Diskussion mit Oliver Kahn.

Hermann Gerland erheitert Doppelpass-Publikum mit Schnaps-Anekdote und Whiskey-Cola-Light

Gerland hatte zuvor bereits viele Doppelpass-Lacher eingeheimst, als er eine Anekdote über seine 91-jährige Schwiegermutter erzählte. Diese würde bei jedem Tor von Thomas Müller einen Schnaps trinken – dementsprechend gab es am Samstagabend gleich zwei, nachdem Müller einen Blitz-Doppelpack gegen Borussia Dortmund geschnürt hatte.

Moderator Florian König fragte daraufhin schelmisch nach, was Gerland denn gerade in seinem Glas habe. Die Antwort: „Whiskey-Cola-Light.“ Gerland hielt sein Glas schließlich freudig Richtung Publikum, das ihn mit Jubel und Applaus abfeierte.

