OFC wirft SG Barockstadt aus dem Hessenpokal - Früher Hermes-Treffer entscheidend

Von: Tino Weingarten

Vor vollen Rängen hatte Dominik Rummel (rechts) gegen die OFC-Abwehr um Kapitän Sebastian Zieleniecki einen schweren Stand. © Charlie Rolff

Die SG Barockstadt ist im Viertelfinale des Bitburger-Hessenpokals ausgeschieden. Gegen den OFC verlor die SGB vor ausverkauften Rängen 0:1 (0:1). Entscheidend war ein Frühstart der Kickers.

Die Vorfreude auf das Spiel war bei der SG Barockstadt wochenlang groß. Seit Anfang Februar ist das Hessenpokal-Viertelfinale ausverkauft, die Verantwortlichen hätten für die Partie gegen den OFC mehr als das Doppelte an Tickets verkaufen können, würde sich das Stadion nicht im Umbau befinden. Umso ernüchternder verlief der Start in das Spiel, denn der SGB flog eine eigene Ecke um die Ohren. Kickers Offenbach schaltete über Semir Saric um, Torschütze Lucas Hermes musste seine Hereingabe nur noch über die Linie drücken (2.).

Hessenpokal: Kickers Offenbach wirft SG Barockstadt raus

Dabei kamen die Hausherren nicht schlecht ins Spiel, hatten vor dem OFC-Treffer erste kleinere Annäherungen zu verzeichnen und auch nach dem Rückstand leichte Vorteile im Ballbesitz. Die Kickers hatten jedoch die besseren Chancen: Dejan Bozic scheiterte nach einer missglückten Abwehr von Aaron Frey an Tobias Wolf (16.), Vincent Moreno Giesel düpierte beinahe Wolf am kurzen Pfosten (32.).

Die ersten gefährlichen Aktionen hatte die Barockstadt erst nach dem Seitenwechsel, als zunächst Moritz Reinhard eine Hereingabe von Leon Pomnitz knapp verpasste (48.), der Vorlagengeber selber verzog drei Minuten später aus 20 Metern knapp. Von den Gästen, bei denen Winterzugang Mike Feigenspan in der zweiten Halbzeit sein Debüt feierte, kam bis auf eine Gelegenheit von Hermes, der einen Feigenspan-Pass verpasste (73.), offensiv nicht mehr viel.

SG Barockstadt: Jonas Pfalz vergibt beste Chance unglücklich

Die SG Barockstadt übernahm die volle Kontrolle über das Spiel, Trainer Sedat Gören stellte im Verlauf der Schlussphase auf Dreierkette um und wurde deutlich offensiver. Jedoch verpassten die Hausherren mehrmals die Belohnung: Erst vergab der unglückliche Jonas Pfalz, der 28 Minuten nach seiner Einwechslung wieder vom Feld genommen wurde, weil er während einer Flanke von Dennis Owusu stolperte (72.), dann parierte OFC-Keeper David Richter stark einen Kopfball von Reinhard (79.).

„Es ist sehr ärgerlich, wenn man das Spiel auf diese Art und Weise verliert. In beiden Halbzeiten waren wir die bessere Mannschaft. Die Niederlage ist sehr bitter, aber ich bin sehr zufrieden, wie die Mannschaft gespielt hat. Nur mit dem Ergebnis nicht“, betonte Gören, der sich ärgerte, dass Schiedsrichter Marcel Rühl einen Elfmeter gegen Pfalz verwehrte, nachdem dieser nach einer Flanke gegen den Pfosten gestoßen wurde.

So feierten die Kickers-Akteure vor den zahlreich mitgereisten Fans, die einen Banner in Gedenken an die kürzlich verstorbene OFC-Legende Suat Türker vor dem Block entrollte. Im Halbfinale tritt Offenbach beim FSV Frankfurt an. Die Partie ist für den 21. März angesetzt. „Wir sind froh und erleichtert, eine Runde weiter zu sein. Darum geht es uns hauptsächlich. Mit dem Rückenwind in der ersten Halbzeit haben wir uns einige gute Chancen erspielt. In der zweiten Halbzeit wollten wir das Risiko auf dem tiefen Rasen nicht mehr eingehen“, sagte OFC-Trainer Ersan Parlatan.

SG Barockstadt: Wolf; Gaudermann, Grösch, Frey, Hillmann (81. Lüdke) - Ganime (58. Ziga) - Owusu, Schaaf, Pomnitz, Reinhard - Rummel (53. Pfalz, 81. Siakam).

Kickers Offenbach: Richter; Breitenbach, Zieleniecki, Rossmann - Mesanovic, Albrecht - Moreno Giesel, Marcos - Saric (90. Onangolo) - Bozic (65. Feigenspan), Hermes (85. Hosiner).

Schiedsrichter: Marcel Rühl (FSG Wettenberg).

Zuschauer: 2572 (ausverkauft).

Tor: 0:1 Lucas Hermes (2.).