Heynckes mit deutlichen Worten zum Rücktritt von Sandro Wagner aus der DFB-Elf

Jupp Heynckes wurde auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt auch zu Sandro Wagner und seinem Rücktritt aus der Nationalelf befragt.

Berlin - Trainer Jupp Heynckes vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München sieht den Rücktritt seines Spielers Sandro Wagner aus der Nationalmannschaft als Fehler. "Ich denke, er hat zu voreilig emotional reagiert. Ich hätte es lieber anders gesehen, aber es ist seine persönliche Entscheidung, die muss man respektieren", sagte Heynckes am Freitag am Vorabend des DFB-Pokalfinales gegen Eintracht Frankfurt in Berlin. Zuletzt hatte sich auch Hoeneß kritisch geäußert.

Wagner (30) hatte seinen Abschied aus Frust über seine Nicht-Berücksichtigung für die WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) nach nur acht Länderspielen bekanntgegeben. Dabei kritisierte er Bundestrainer Joachim Löw.

„Er ist total engagiert“

Heynckes lobte Winter-Zugang Wagner, dieser habe sich in München "wunderbar integriert. Er ist total engagiert, sehr ehrgeizig und morgens der erste Spieler an der Säbener Straße. Er hatte zwei Träume: Zu seinem Heimatverein zurückzukommen und in einer Mannschaft, die großartige Fußballer hat, Fuß zu fassen. Das hat er erreicht. Und er hatte den großen Traum, eine WM zu spielen."

Mitspieler Mats Hummels zeigte Verständnis für Wagners Frust. "Wenn die Enttäuschung für einen kurzen Zeitraum überhand nimmt, ist das sehr menschlich", sagte er: "Wir haben ihn getröstet, weil wir ihn als Typen mögen. Er spielt eine vorbildliche Rolle und gibt immer Gas."

SID