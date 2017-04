Hiobsbotschaft: Lewandowski fällt gegen Real Madrid aus

München - Spielt er, spielt er nicht? Die Frage nach der Personalie Robert Lewandowski ist beantwortet. Der Pole wird gegen Real Madrid nicht auflaufen.

Bayern München muss beim Viertelfinal-Kracher in der Champions League am Mittwochabend (20.45 Uhr/ZDF und Sky) gegen Real Madrid offenbar auf Torjäger Robert Lewandowski verzichten. Die Sport Bild meldete wenige Stunden vor Spielbeginn, dass der 28 Jahre alte Pole ausfallen wird.

Lewandowski hatte sich am Samstag beim 4:1 gegen Dortmund eine schmerzhafte Prellung an der rechten Schulter zugezogen und am Dienstag das Abschlusstraining nach 20 Minuten abbrechen müssen.

Trainer Carlo Ancelotti hatte am Dienstagabend erklärt, dass eine Entscheidung kurzfristig fallen werde. "Wenn er Schmerzen hat, wird er nicht spielen", betonte er aber.

Hammer-Spiel im Viertelfinale der Königsklasse! Nach 2014 trifft La Bestia Negra wieder auf Real Madrid. Wir haben die wichtigsten Informationen zum Viertelfinale 2017 in der Champions League zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid bei tz.de zusammengefasst.

tz.de tickert das Spiel live.

