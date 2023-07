Ex-VfB-Boss Hitzlsperger attackiert Henderson: „Sein altes Image ist tot“

Von: Niklas Noack

Teilen

Jordan Henderson wechselt vom FC Liverpool nach Saudi-Arabien zu Al-Ettifaq. Dafür erntet der Engländer Kritik, auch vom ehemaligen VfB-Chef Thomas Hitzlsperger.

Stuttgart - Politische Äußerungen von Profifußballern sind selten. Viele Spieler fürchten, sie könnten ihren Ruf beschädigen. Als Negativbeispiel dafür wird gerne die Causa um den ehemaligen deutschen Nationalspieler Mesut Özil herangezogen, der sich einst mit dem türkischen Autokraten Recep Tayyip Erdogan ablichten ließ und damit einen weitreichenden Eklat auslöste. Sich für die gute Sache einzusetzen, sollte zwar etwas anderes sein, doch die Angst der Spieler, eine Angriffsfläche zu bieten, bleibt.

Ex-Liverpool-Spieler Henderson gab sich als Kämpfer für die LGBTQ+-Gemeinschaft aus

Jordan Henderson, bisher beim FC Liverpool unter Vertrag, machte zunächst keinen Hehl aus seinen Überzeugungen. In der Debatte um die Regenbogen-Binde am Rande der umstrittenen WM in Katar sagte er: „Wenn man etwas als Team oder als Spieler tut, bin ich mir immer bewusst, dass, egal was wir tun, es nie genug sein wird.“ Weiter sagte Henderson: „Man muss mit sich selbst zufrieden sein und wissen, was man tut, was man für richtig hält und sich daran halten.“ Darüber hinaus unterstützte er die britische Kampagne „Rainbow Laces“ und im Jahr 2021 wurde er für sein Engagement noch bei den LGBT-Awards nominiert.

Thomas Hitzlsperger (r.) kritisiert Jordan Henderson (l.) für dessen Wechsel nach Saudi-Arabien. (Fotomontage) © IMAGO / Sportfoto Rudel/PA Images

Nun wechselt der Engländer den Verein. Eigentlich wäre es nichts Außergewöhnliches, wenn seine Wahl nicht ausgerechnet auf den saudi-arabischen Klub Al-Ettifaq fallen würde. So zieht es Henderson in ein Land, in dem homosexuellen Menschen die Todesstrafe blüht.

Ex-VfB-Chef Thomas Hitzlsperger kritisiert Henderson scharf

Ein Entschluss, den Thomas Hitzlsperger nicht nachvollziehen kann. Bei Twitter schrieb der ehemalige deutsche Nationalspieler: „Eine Zeit lang habe ich geglaubt, dass seine Unterstützung für die LGBTQ+-Gemeinschaft echt sein würde. Ich Idiot.“ Außerdem meinte der 41-Jährige: „Er kann spielen, wo er will. Ich bin allerdings neugierig, wie das neue Image von Jordan Henderson aussehen wird. Das alte Image ist jedenfalls tot!“

Daten zu Thomas Hitzlsperger

Geboren 5. April 1982 in München Geschwister Andreas Hitzlsperger Position als aktiver Profifußballer Mittelfeld Vereine Aston Villa, VfB, Lazio Rom, Westham , Wolfsburg, Everton

Hitzlsperger hat sich 2014 als erster ehemaliger Bundesligaprofi als schwul geoutet. Seitdem setzt er sich vermehrt für die Rechte von Homosexuellen ein. Im Vorfeld der WM 2022 reiste er für eine ARD-Dokumentation unter anderem nach Katar, um über die dortigen Menschenrechtsverletzungen aufzuklären. Außerdem berichtete BW24 darüber, wie Hitzlsperger die One-Love-Binde des DFB kritisierte. Bis April 2022 war er Vorstandsvorsitzender beim VfB Stuttgart.